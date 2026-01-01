Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Шоа
Награды и номинации фильма Шоа
Награды и номинации фильма Шоа 1985
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
Flaherty Documentary Award (TV)
Победитель
Flaherty Documentary Award
Победитель
Берлинале 1986
Кинопремия Калигари
Победитель
Форум нового кино
Победитель
Премия OCIC – Почетное упоминание
Победитель
