Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Десятидюймовый герой
Десятидюймовый герой, 2007: актеры и роли
Ten Inch Hero
Десятидюймовый герой
2007 / США
7.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Десятидюймовый герой, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Маккэй
David Mackay
В ролях
Элизабет Арнуа
Elisabeth Harnois
Клеа ДюВалл
Clea DuVall
Шон Патрик Флэнери
Sean Patrick Flanery
Дженсен Эклс
Jensen Ackles
Элис Крайдж
Alice Krige
Дэннил Эклс
Danneel Ackles
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Нож в спину: Алла Пугачева осталась совсем одна
Эти малыши вспомнили прошлые жизни: от трех историй кровь стынет в жилах
От людей ничего не скроешь: дочь Павла Табакова растет копией известного актера
Дожившая до 93 лет Пахмутова каждый день ест на завтрак блюдо, которое стоит копейки
Купались в золоте: как продавцы обвешивали народ во времена СССР
Вера Васильева в 97 лет выглядела и чувствовала себя лучше, чем в молодости: секрет прост
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
Скрывала его годами: посмотрите, как выглядит брат-близнец Малышевой
Начала жить по-новому: незадолго до смерти Мирошниченко приняла судьбоносное решение
«Уже чердак течет»: новое видео Ширвиндта наводит на подозрения
Данелия зашифровал остроумное послание: цензоры так и не поняли, что значит «пацак»
Внук Рязанова вырос выдающимся человеком: вы даже не догадывались
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить