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Алехандро Гарсия
Алехандро Гарсия
Alejandro García
О персоне
Фильмография
Алехандро Гарсия
Alejandro García
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Дата рождения
14 ноября 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Алехандро Гарсия
Родился 14 ноября 1981 года. Испания.
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Фильмография Алехандро Гарсия
Пока свадьба не разлучит нас
комедия
2020, Испания
5.0
Тайное происхождение
боевик, приключения, криминал
2020, Испания / Аргентина
6.0
Ко-ко-ко!
анимация
2019, Испания / Аргентина
4.0
Герника
драма, исторический, мелодрама
2016, Испания / США
5.0
Секреты секса и любви
комедия
2016, Испания
6.0
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