Under Madrid's scorching summer sun, ordinary couples with real passion and the unquenchable desire to love and be loved, share the same irrepressible urge to investigate their own sexuality through five intertwined stories.
ProductionCrea SGR, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Mediaset España
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