Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Kiki, Love to Love
6.3
Kinoafisha Films Kiki, Love to Love
6.3

Kiki, Love to Love

, 2016
Kiki, el amor se hace
Spain / Comedy / 18+
Poster of Kiki, Love to Love
6.3

Synopsis

Under Madrid's scorching summer sun, ordinary couples with real passion and the unquenchable desire to love and be loved, share the same irrepressible urge to investigate their own sexuality through five intertwined stories.

Cast

Natalia de Molina
Natalia de Molina
Natalia
Alejandro García
Alejandro García
Alejandro
Jacobo Sánchez
Jacobo Sánchez
Atracador Gasolinera
Silvia Rey
Silvia Rey
Cajera
Paco León
Paco León
Paco
Ana Katz
Ana
Eduardo Recabarren
Terapeuta
Belén Cuesta
Belén Cuesta
Belén
Candela Peña
Candela
Luis Callejo
Antonio
Director Paco León
Writer Josh Lawson, Paco León, Fernando Pérez
Composer Ale Acosta
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2016
Online premiere 21 July 2016
World premiere 1 April 2016
Release date
15 September 2016 Russia Русский репортаж 18+
15 September 2016 Belarus
8 June 2017 Brazil
5 August 2016 Estonia
18 May 2017 Greece
23 June 2016 Italy
15 September 2016 Kazakhstan
1 April 2016 Netherlands 12
6 October 2016 Slovakia
1 April 2016 Spain
31 August 2016 Switzerland
15 September 2016 Ukraine
Worldwide Gross $7,551,282
Production Crea SGR, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Mediaset España
Also known as
Kiki, el amor se hace, Kiki, Love to Love, El amor se hace, Aşk Yaratılır, Kiki, Desejos, O Amor Faz-se, El amor se hace, Kiki, Kiki, Kiki & i segreti del sesso, Kiki i sekrety seksu, Kiki kõik räägivad seksist, KIKI 愛のトライ＆エラー, Kiki, ljubav je brza, Kiki: l'amour en fête, Kiki: Os Segredos do Desejo, Kiki. Visi kalba apie seksa, Quickie, Love Is So, Seksa un mīlestības noslēpumi, Szex receptre, Σ' αγαπώ ισπανικά, Секрети сексу та кохання, Секреты секса и любви, Тайните на любовта и секса, 奇奇欲爱世界

Film rating

6.3
Rate 12 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 1 September 2021

Quotes

Paco Things to improve? Well... Her blow jobs... aren't good. I think. I mean... They could be better, you know? I don't know...
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Kiki, Love to Love

Neprilichnye gosti
Neprilichnye gosti Comedy
2024, Russia
6.0
Three Many Weddings
Three Many Weddings Comedy
2013, Spain
6.0
Life and Nothing More
Life and Nothing More Drama
2017, Spain
6.0
Perdiendo el Norte
Perdiendo el Norte Comedy
2015, Spain
5.0
Finding Neighbors
Finding Neighbors Comedy, Drama
2013, USA
5.0
Living Is Easy with Eyes Closed
Living Is Easy with Eyes Closed Drama
2013, Spain
7.0
Cousinhood
Cousinhood Romantic, Comedy
2011, Spain
6.0
Fat People
Fat People Drama, Comedy
2009, Spain
6.0
Mediterranean Food
Mediterranean Food Comedy
2009, Spain
6.0
Hasta que la boda nos separe
Hasta que la boda nos separe Comedy
2020, Spain
5.0
The House of Flowers: The Movie
The House of Flowers: The Movie Comedy
2021, Mexico
5.0
The Tribe
The Tribe Comedy
2018, Spain
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more