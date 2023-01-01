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Моя земля Моя земля
Киноафиша Фильмы Моя земля Награды и номинации фильма Моя земля
Under sandet / Land of mine Моя земля 2015 / Германия / Дания
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Награды и номинации фильма Моя земля

Вся информация о фильме
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
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Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
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