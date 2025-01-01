AmyЭто значит, что мама с папой тебя балуют, и теперь ты думаешь, что мир тебе что-то должен, но нет. И если ты сейчас не научишься вкалывать, то вырастешь, как ещё один избалованный белый парень, который думает, что он крутой без причины. Потом соберёшь ска-группу, и это будет отстой, ты будешь грубить девчонкам, отрастишь ироничные усы, чтобы казаться интересным, но на самом деле таким не будешь. Мне это не нравится, так что, пожалуйста, пожалуйста, просто сделай свою домашку сам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
GwendolynЯ почти уверен, что мой зять только что присоединился к ИГИЛ, и при этом он еврей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
CarlaПрежде всего, ты совсем не плохая мать. На самом деле, ты лучшая мать, которую мы когда-либо видели.
KikiИногда, когда я еду одна в машине, у меня возникает фантазия, что я попадаю в аварию. Не крупную, с огнём и взрывами, а такую маленькую, но я получаю травму, меня кладут в больницу на две недели, я весь день сплю, ем желе, смотрю кучу телевизора, и всё это покрывает моя страховка. Мои дети приносят мне шарики, медсёстры мажут мне ноги кремом, и, боже, это так круто. Вы тоже такое фантазируете?