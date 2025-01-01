Это значит, что мама с папой тебя балуют, и теперь ты думаешь, что мир тебе что-то должен, но нет. И если ты сейчас не научишься вкалывать, то вырастешь, как ещё один избалованный белый парень, который думает, что он крутой без причины. Потом соберёшь ска-группу, и это будет отстой, ты будешь грубить девчонкам, отрастишь ироничные усы, чтобы казаться интересным, но на самом деле таким не будешь. Мне это не нравится, так что, пожалуйста, пожалуйста, просто сделай свою домашку сам.