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Киноафиша Фильмы Очень плохие мамочки Цитаты из фильма Очень плохие мамочки

Цитаты из фильма Очень плохие мамочки

Dr. Karl Ладно, помнишь, я говорил, что все браки можно спасти? Так вот, у вас это не прокатит.
Amy И что ты думаешь, нам делать?
Dr. Karl Ну, как терапевт, я не могу говорить, что делать. Но как человек с двумя чёртовыми глазами на месте, я думаю, вам нужно развестись как можно скорее. Это полный п##дец.
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Dylan Эй, где мой проект по естествознанию?
Amy Ой, я его не сделал.
Dylan Что? Но он же сегодня сдаётся!
Amy Да-да, я знаю. Прости, но теперь тебе придётся самому делать домашку.
Dylan Я же медленно соображаю, помнишь?
Amy Ты не такой уж медлительный, ты просто привык к тому, что тебе всё дают... ты знаешь, что значит «привык»?
Dylan Нет. Потому что я медленно соображаю.
Amy Это значит, что мама с папой тебя балуют, и теперь ты думаешь, что мир тебе что-то должен, но нет. И если ты сейчас не научишься вкалывать, то вырастешь, как ещё один избалованный белый парень, который думает, что он крутой без причины. Потом соберёшь ска-группу, и это будет отстой, ты будешь грубить девчонкам, отрастишь ироничные усы, чтобы казаться интересным, но на самом деле таким не будешь. Мне это не нравится, так что, пожалуйста, пожалуйста, просто сделай свою домашку сам.
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Gwendolyn Я почти уверен, что мой зять только что присоединился к ИГИЛ, и при этом он еврей.
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Carla Прежде всего, ты совсем не плохая мать. На самом деле, ты лучшая мать, которую мы когда-либо видели.
Kiki Точно!
Carla Ты даёшь своим детям салат. Ты помнишь дни рождения своих детей! Я вот сидела и смотрела, как ты ждёшь, пока ребёнок уснёт, чтобы покурить.
Amy Большинство мам так делают, Карла.
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Kiki Иногда, когда я еду одна в машине, у меня возникает фантазия, что я попадаю в аварию. Не крупную, с огнём и взрывами, а такую маленькую, но я получаю травму, меня кладут в больницу на две недели, я весь день сплю, ем желе, смотрю кучу телевизора, и всё это покрывает моя страховка. Мои дети приносят мне шарики, медсёстры мажут мне ноги кремом, и, боже, это так круто. Вы тоже такое фантазируете?
Carla Карла, Эми: Нет.
Carla Ты совсем с ума сошла.
Amy Да.
Carla И я никогда не сяду в машину с тобой.
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Kiki Кент — это такой, кто никогда не стоит.
Amy Ого, а кто такой "никогда не стоит"?
Kiki Он никогда по-настоящему не встаёт. Приходится складывать его член, как надувного зверька, и засовывать внутрь себя.
Carla Звучит ужасно!
Amy Да...
Kiki Иногда я засовываю туда ещё и яйца, потому что хоть они и твёрдые.
Carla Дорогая, это слишком много всего, чтобы засовывать в свою киску.
Kiki Я просто рада, что он обрезан.
Amy А что, если мне попадётся кто-то необрезанный?
Kiki Беги, крича, из комнаты. Это как найти на улице пистолет — просто закричи и сваливай!
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Kiki Ты ходишь на все его игры?
Carla Нет. Нет, не хожу. Последняя игра, на которой я была, длилась шесть часов, и счёт был один к двум. Так что я лучше поеду в Афганистан, чем на ещё одну детскую бейсбольную игру.
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Amy Эта вечеринка просто жжёт.
Kiki Вот это сборище.
Martha Stewart Девчонки, хотите желейную рюмку?
Amy Это... это что? Марта Стюарт! Марта, боже мой.
Kiki Спасибо. Боже мой.
Martha Stewart Вкусно, да?
Carla Я кончаю.
Kiki Боже мой. Что здесь?
Martha Stewart Это особое желе с брусникой... и охрененным количеством водки.
Kiki Они обалденные!
Martha Stewart Я начинаю день с шести таких.
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Carla [Кики] О, привет, я тебя знаю. Ты та девчонка, которая всегда забирает моего ребёнка из школы, когда я забываю или не хочу.
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Principal Burr Я нашёл в шкафчике твоей дочери марихуану. Похоже на Sour Diesel или немного афганского Куша.
Amy Это невозможно, ей всего двенадцать!
Principal Burr Такое бывает. Снуп курит с пяти лет.
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Эми [после того, как поймала Майка с опущенными штанами за компьютером] О боже, ты...?
Майк Нет, нет, нет, я просто проверял простату.
Эми Знаешь, я всегда хотела узнать, какой у тебя порно на любителя.
Майк Почему этот чёртов окно не закрывается?
Эми [Видит на экране Шэрон голой] О боже, это же целый лес!
Шэрон Ты кто, чёрт возьми?
Эми Я его жена.
Шэрон О, блин.
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Stacy Знаешь что, я думаю, я бы даже позволила ему засунуть это мне в зад. Я обычно не фанат таких дел, но ему бы я дала там поразвлечься.
Vicky Я с тобой.
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Carla Привет, Джексон. Я сегодня сделала тебе обед. Это обёртка с хумусом и кейлом.
Jaxon Фу!
Carla Да, знаю, звучит отвратительно, но говорят, это полезно, так что... И я приду на твою бейсбольную игру завтра вечером.
Jaxon Серьёзно?
Carla Я проскочу всю эту чёртову игру. М-м. Потому что... я люблю тебя и всё такое. Всё ещё не верю, что я вытащила это из своей ж....
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[Карла объясняла Эми, что такое uncensored cock, используя свитшот Кики как пример]
Kiki Я больше никогда не надену этот свитшот.
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Jane Откуда ты знаешь?
Amy Потому что я — твоя мама. Я знаю, из какого ты теста.
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Carla Вставай с этой дивана, выключай "12 лет рабства" и давай разберёмся с этой с#к#й.
Kiki Давай, Эми.
Carla Давай. Подними эти сиськи.
Kiki Подними их.
Carla Подними их.
Kiki Подними грудь.
Carla Подними эти сиськи повыше.
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Carla Мой ребёнок до сих пор смотрит "Улицу Сезам", и он ничего не понимает.
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Kiki Сдаваться — это для папаш!
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Kiki Ого, этот лифчик убьёт твою вагину!
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Gwendolyn [про Кики] О боже, она просто вылила на меня всю свою грусть.
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Gwendolyn Эта сук@ играет с огнем...
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