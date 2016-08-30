Наша рецензия

В прокат выходят «Очень плохие мамочки» от создателей комедии «21 и больше». Лучше всего не лукавить и сразу предупредить о том, что понятно ещё из трейлера. Речь идёт о целевой аудитории фильма, которая не то чтобы сводится к одним лишь представительницам прекрасного пола, но по большей части к тем из них, кого постигла радость материнства. В общем-то, мужчинам, взвалившим на плечи своих любимых дам слишком много обязанностей, тоже не лишним будет ознакомиться с…