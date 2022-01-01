Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Легенда о старом маяке
Киноафиша Фильмы Легенда о старом маяке Легенда о старом маяке, 1976: актеры и роли
Легенда о старом маяке 1976 / СССР
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Легенда о старом маяке, 1976: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Витольд Бордзиловский
В ролях
Александр Градский Александр Градский Alexander Gradsky Мария Виноградова Maria Vinogradova Тамара Дмитриева Tamara Dmitrieva Гарри Бардин Гарри Бардин
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Приложение киноафиши