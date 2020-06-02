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Вторая жизнь Уве Вторая жизнь Уве
Киноафиша Фильмы Вторая жизнь Уве Отзывы о фильме «Вторая жизнь Уве»
En man som heter Ove Вторая жизнь Уве 2015 / Швеция
7.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о фильме «Вторая жизнь Уве»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Наверняка вы хотя бы раз в жизни встречали ворчливого старика, который ругается с окружающими по любому поводу. Главный герой фильма «Вторая жизнь Уве» как раз один из них. Когда его видишь, кажется, что он всегда был таким седовласым дебоширом. Помните, как у Рэя Брэдбери дети считали, что бабуля, живущая по соседству, всегда была старой? В случае с Уве возникает то же самое чувство. Но стоит только спросить пожилого человека о его прошлом, как он расскажет вам удивительную историю…

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Андрей 2 июня 2020, 16:52
Оценка
очень понравился фильм!
драма, но по некоторым ситуациям я посмеялся от души... мне сказали я такой же по характеру буду в старости ;))
фильм напомнил нашего, "Карпа отмороженного" ;))
интересная игра актёров, но для меня осталось загадкой - почему главный герой загримированный мужчина средних лет, а не нашли актёра старика?! ;))
9 баллов из 10ти!
2 июня 2020, 16:52 Ответить
User 20 ноября 2022, 20:57
Оценка
Классный фильм. Очень много раз пересматривали
20 ноября 2022, 20:57 Ответить
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