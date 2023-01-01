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Вторая жизнь Уве Вторая жизнь Уве
Киноафиша Фильмы Вторая жизнь Уве Награды и номинации фильма Вторая жизнь Уве
En man som heter Ove Вторая жизнь Уве 2015 / Швеция
7.6 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Награды и номинации фильма Вторая жизнь Уве

Вся информация о фильме
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Лучший грим
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
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2023, Франция, приключения, анимация
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