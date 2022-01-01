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Приятных снов Приятных снов
Киноафиша Фильмы Приятных снов Приятных снов, 2016: актеры и роли
Fai bei sogni Приятных снов 2016 / Италия / Франция
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Приятных снов, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марко Беллоккьо Марко Беллоккьо Marco Bellocchio
В ролях
Беренис Бежо Беренис Бежо Bérénice Bejo Валерио Мастандреа Валерио Мастандреа Valerio Mastandrea Фабрицио Джифуни Фабрицио Джифуни Fabrizio Gifuni Гвидо Каприно Guido Caprino Фердинандо Ветер Барбара Рончи Барбара Рончи Barbara Ronchi
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