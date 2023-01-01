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Дом вице-короля
Дом вице-короля, 2016: актеры и роли
Viceroy's House
Дом вице-короля
2016 / Великобритания / Индия
6.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Дом вице-короля, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гуриндер Чадха
Gurinder Chadha
В ролях
Джиллиан Андерсон
Gillian Anderson
Майкл Гэмбон
Michael Gambon
Хью Бонневилль
Hugh Bonneville
Маниш Дайал
Manish Dayal
Дэвид Хейман
David Hayman
Саймон Кэллоу
Simon Callow
Ом Пури
Om Puri
Лили Треверс
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