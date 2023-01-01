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Дом вице-короля Дом вице-короля
Киноафиша Фильмы Дом вице-короля Дом вице-короля, 2016: актеры и роли
Viceroy's House Дом вице-короля 2016 / Великобритания / Индия
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Дом вице-короля, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гуриндер Чадха Gurinder Chadha
В ролях
Джиллиан Андерсон Джиллиан Андерсон Gillian Anderson Майкл Гэмбон Майкл Гэмбон Michael Gambon Хью Бонневилль Хью Бонневилль Hugh Bonneville Маниш Дайал Manish Dayal Дэвид Хейман Дэвид Хейман David Hayman Саймон Кэллоу Саймон Кэллоу Simon Callow Ом Пури Ом Пури Om Puri Лили Треверс Лили Треверс Lily Travers Саймон Уильямс Саймон Уильямс Simon Williams Хума Куреши Huma Qureshi
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