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Клуб Буена Виста
Клуб Буена Виста, 1998: актеры и роли
Buena Vista Social Club
Клуб Буена Виста
1998 / Германия / США / Великобритания / Франция / Куба
7.7
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Клуб Буена Виста, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Вим Вендерс
Wim Wenders
В ролях
Компай Сегундо
Compay Segundo
Элиадис Очоа
Рай Кудер
Ry Cooder
Хоаким Кудер
Joachim Cooder
Ибрагим Феррер
Омара Портуондо
Omara Portuondo
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