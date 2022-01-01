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Клуб Буена Виста Клуб Буена Виста
Киноафиша Фильмы Клуб Буена Виста Клуб Буена Виста, 1998: актеры и роли
Buena Vista Social Club Клуб Буена Виста 1998 / Германия / США / Великобритания / Франция / Куба
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Клуб Буена Виста, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вим Вендерс Вим Вендерс Wim Wenders
В ролях
Компай Сегундо Compay Segundo Элиадис Очоа Рай Кудер Ry Cooder Хоаким Кудер Joachim Cooder Ибрагим Феррер Омара Портуондо Omara Portuondo
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