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Киноафиша Фильмы Клуб Буена Виста Цитаты из фильма Клуб Буена Виста

Цитаты из фильма Клуб Буена Виста

Eliades Ochoa Мои дни, когда я протягивал шляпу, прошли. Ты не забываешь этого, но теперь это в прошлом.
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Ibrahim Ferrer Привет, как ты? Мы тебя уже целую вечность ждём. Опоздал. Думал, может, копы тебя задержали. Заходи.
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Eliades Ochoa Элиадес Очоа, Компай Сегундо: [поёт] Любовь к тебе я не могу скрыть, Слюной уже рот наполняется, Я просто не могу сдержать...
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Compay Segundo Нужно спросить у этих людей, у старожилов района: «Где был Клуб Буэна Виста Соушл?» Где же старики?
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Compay Segundo Знаешь, что я ем, когда перебрал с выпивкой? Чёрный коколеттный суп. Куриный консоме. Берёшь кусок куриной шейки и обжариваешь. Когда кровь перестаёт сочиться, кидаешь мелко порубленный чеснок.
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Ry Cooder Мой сын, Хоаким, и я вернулись сюда, в Гавану, в марте 1998 года. Мы уже были здесь примерно два года назад, записывая «Клуб Буэна Виста». Записываем пластинки уже около 35 лет, и я вам скажу — никогда не знаешь, что именно понравится публике. А эта запись оказалась самой любимой. Мне она тоже больше всего нравилась. Одной из главных особенностей той пластинки стал Ибрагим Феррер. Он пришёл прямо с улицы, как кубинский Нейт Кинг Коул. Такое встречается в жизни раз — и то редко. Мы решили попробовать записать с ним сольник. Дать ему возможность быть услышанным.
Ibrahim Ferrer [поёт] Спит в моём саду, Спикнард и розы, Белые лилии, И моя душа, Такая грустная и печальная, Хочет скрыться от цветов, От своей горькой боли
Omara Portuondo Я не хочу, чтобы цветы знали, О тех муках, Что приносит мне жизнь. Если бы они знали, как я страдаю, Они бы тоже плакали о моей боли
Ibrahim Ferrer Ибрагим Феррер, Омара Портуондо: Тише, Они спят — Спикнард и лилии. Я не хочу, чтобы они знали О моей печали, Потому что если увидят, что я плачу, Они умрут...
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Compay Segundo [поёт] Здесь, на пляже, как Мария веселится, Здесь, на пляже, Мария, как ты меня волнуешь...
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Eliades Ochoa [поёт] Я живу в достатке на земле, Сельская местность — это Эдем, Самая прекрасная на свете, Мы едем в горы, Мы едем в горы, Мы едем в горы...
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Compay Segundo Я не мог уехать из Сибоней, пока не умерла бабушка. Она говорила мне: «Внук, пока я жива, ты не покинешь меня». Я зажигал ей сигары. Мне было пять лет. Она говорила: «Зажги мне сигару». И я зажигал, с пяти лет. Я подавал бабушке сигару, и она курила. Так что можно сказать, что я курю уже 85 лет.
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Eliades Ochoa Я слышал музыку днём и ночью. В 1958 году, когда я был не больше гитары, я начал играть по всему Сантьяго-де-Куба. В районе красных фонарей я играл и собирал деньги в шляпу: «Поддержите кубинских музыкантов». Так я зарабатывал немного денег, которые потом отдавал, чтобы помочь родителям.
[поёт]
Eliades Ochoa По дороге у моего дома проезжал весёлый извозчик, Песни его шли от души, В своём задорном стиле он пел: «Я еду к паромной переправе, Чтобы разгрузить повозку, И закончить ещё один день своей тяжёлой работы...
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Ry Cooder Всегда нужно спрашивать, кто написал это, и жив ли он ещё, понимаешь. На случай, если он рядом, чтобы его позвать. Чем больше людей, тем лучше, знаешь, многие уже ушли, но ещё столько осталось. Поэтому мы всегда пытаемся найти этих людей. Может, они живут по соседству. Может, здесь, кто знает? Может, за углом. Никогда не знаешь.
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Ry Cooder Вот именно это нам и нужно было. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Прекрасно. Прекрасно. Я не выдержал бы ещё одного раза, я это знаю.
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Ibrahim Ferrer Мы — маленькая страна, но мы сильные. Мы научились держаться и в хорошие, и в трудные времена.
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Ibrahim Ferrer Мы, кубинцы, можем благодарить, не знаю, того, кто наверху, что мы такие, какие есть. Если бы мы дорожили вещами, нас бы давно уже не было. Но мы, кубинцы, уникальны.
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Ibrahim Ferrer Клянусь, больше не буду курить. Честно. Ну, чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. И пить тоже больше не буду. Раньше я пил. Чёрт, как я пил!
[показывая на жену]
Ibrahim Ferrer Но у меня есть телохранитель. Она не даст.
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Compay Segundo Пока у меня есть кровь в жилах, я буду любить женщин. Потому что в жизни женщины, цветы и романтика — это всё так прекрасно. Одна ночь романтики — бесценна! Это бесценно. И я ещё не забыл, как это — любить. Мне 90 лет, у меня пятеро детей. Ты встречал Сальвадора и Басилио. Сальвадор — самый младший. У меня пятеро, но я работаю над шестым.
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Пио Лейва [поёт] Зовите пожарных скорее, И принесите много шлангов, В спальне Тулы пламя разгорелось...
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Joachim Cooder Для того, чем я занимаюсь — перкуссией, Куба — это Мекка. Здесь сплошная чистая музыкальная энергия.
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Orlando 'Cachaíto' López Мой дядя и прадед были басистами. Я собирался учиться играть на скрипке, но дед сказал: «Нет, только бас.» Это было одно из тех решений. Я немного боялся баса. Но это просто дело привыкания. Мой способ игры — очень сосредоточиться. Я так люблю музыку. Я изучал классическую музыку, все жанры. И я чувствую — я знаю — для меня игра на музыке — это как игра.
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Ibrahim Ferrer Я просто не хочу умирать — по крайней мере, не сейчас. Тот наверху и моя жена там должны дать мне чуть больше времени, чтобы насладиться всем этим. Потому что иногда времени просто не дают.
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Ry Cooder Летя обратно в Лос-Анджелес, я начал думать, как было бы здорово собрать всех вместе и устроить шоу где-нибудь. К тому времени пластинка стала настолько популярной, что все ребята были очень заняты. Единственное место, где мы могли всех собрать, был Амстердам — театр Крей, два вечера в апреле. Все знают, что Карнеги-Холл — это место, куда надо попасть. Кубинцы всё время спрашивали меня: «Когда мы поедем в Нью-Йорк? Когда мы сыграем в Карнеги-Холле?» Я на самом деле никогда не думал, что это случится. Но многие усердно работали и очень старались. И первого июля мы были там.
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Rubén González [с вершины Эмпайр-стейт-билдинг] Где здесь Статуя Свободы?
Eliades Ochoa Там, с большущим остриём сверху. Рядом с этими двумя башнями. Ты видел её, когда мы вчера приезжали.
Rubén González Рядом с той башней там?
Eliades Ochoa Нет, с этой вот здесь.
Eliades Ochoa Это не может быть статуей.
Rubén González Она стоит совсем одна, на краю острова. Как та маленькая вон там, только намного больше. Я думал, у Статуи Свободы есть корона.
Eliades Ochoa Отсюда корону не разглядеть. Нужно смотреть в бинокль. Отсюда короны не видно.
Rubén González Да, надо подойти ближе.
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Ibrahim Ferrer [поёт вживую в Карнеги-холле] Хочу немного без труда, Это выше колен и ниже пояса, Мама, я схожу с ума, Огонь меня сжигает, Хочу, чтобы этот кайф длился вечно, Не хочу сгореть дотла, Хочу жить, Не хочу умереть сегодня, Мама, я пылаю!
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Ibrahim Ferrer [поёт] Твои поцелуи лились ливнем любви, Неутолимое желание, Соединить наши жизни в любви, Но вопреки всему, Твой уход стал моей погибелью, И положил конец всем моим мечтам...
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Omara Portuondo [поёт вживую в Карнеги-Холл] Всякий раз, когда я спрашиваю: как, когда и где, ты всегда отвечаешь: «Может быть, может быть, может быть»...
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Compay Segundo Ах, Клуб Буэна Виста!
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Ry Cooder [имеется в виду выступление 1 июля 1998 года в Карнеги-холле, Нью-Йорк] Это была потрясающая ночь. Им очень понравилось. Мне тоже. Все просто сходили с ума. Но это был последний концерт Клуба Буэна Виста.
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
Элиадис Очоа
Ибрагим Феррер
Компай Сегундо
Compay Segundo
Рай Кудер
Ry Cooder
Омара Портуондо
Omara Portuondo
Хоаким Кудер
Joachim Cooder
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