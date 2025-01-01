Ry Cooder Мой сын, Хоаким, и я вернулись сюда, в Гавану, в марте 1998 года. Мы уже были здесь примерно два года назад, записывая «Клуб Буэна Виста». Записываем пластинки уже около 35 лет, и я вам скажу — никогда не знаешь, что именно понравится публике. А эта запись оказалась самой любимой. Мне она тоже больше всего нравилась. Одной из главных особенностей той пластинки стал Ибрагим Феррер. Он пришёл прямо с улицы, как кубинский Нейт Кинг Коул. Такое встречается в жизни раз — и то редко. Мы решили попробовать записать с ним сольник. Дать ему возможность быть услышанным.

Ibrahim Ferrer [поёт] Спит в моём саду, Спикнард и розы, Белые лилии, И моя душа, Такая грустная и печальная, Хочет скрыться от цветов, От своей горькой боли

Omara Portuondo Я не хочу, чтобы цветы знали, О тех муках, Что приносит мне жизнь. Если бы они знали, как я страдаю, Они бы тоже плакали о моей боли