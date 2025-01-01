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Киноафиша Фильмы Возвращение на Родину Цитаты из фильма Возвращение на Родину

Цитаты из фильма Возвращение на Родину

Mohan Bhargav Я говорю только о том, что испытал, живя здесь. А именно — мы продолжаем ссориться друг с другом, тогда как должны бороться с безграмотностью, перенаселением и коррупцией. Каждый день, на улицах и в домах, каждый из нас повторяет, что у этой страны нет будущего. Эта страна идёт к гибели. Если мы будем так говорить, однажды мы действительно туда и попадём. С этим надо что-то делать. Ты тоже! Не только члены Панчаята, но и все в деревне. Вы вините Панчаята в своих проблемах. Но когда окажешься на их месте, поступишь так же. Это касается и меня. Далиты винят брахманов, а брахманы говорят, что их святость оскверняют далиты. Кузнец и горшечник обвиняют ростовщика. Землевладельцы винят крестьян, но не дают им их прав. В чём же тогда наше величие? Если у нас проблемы в деревне, мы указываем пальцем на государство, а государство — на кого-то ещё. Мы все ищем виноватых друг в друге! Но на самом деле виноваты мы все. Потому что проблема — в нас. Во мне, в тебе, во всех нас...
Vishwa Ты с ума сошёл? Что ты говоришь?
Mohan Bhargav Всё, что я знаю — ткач, который сменил ремесло на фермерство, не может прокормить семью и дать детям даже элементарное образование. Он лишь наблюдает, как его дети умирают от недоедания.
[Мохан уходит]
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Fatima Bi Раствориться в своей воде — судьба льда.
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Mela Ram Деревенский фонарь у двери — светит и соседям
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