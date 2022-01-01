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Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона
Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона, 1962: актеры и роли
Nils Holgerssons underbara resa
Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона
1962 / Швеция
6.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона, 1962: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Кенне Фант
Kenne Fant
В ролях
Свен Лундберг
Sven Lundberg
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Анника Третов
Annika Tretow
Эльса Эббесен
Elsa Ebbesen
Ёста Экман
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