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Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона
Киноафиша Фильмы Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона, 1962: актеры и роли
Nils Holgerssons underbara resa Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона 1962 / Швеция
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона, 1962: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Кенне Фант Kenne Fant
В ролях
Свен Лундберг Sven Lundberg Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Анника Третов Annika Tretow Эльса Эббесен Elsa Ebbesen Ёста Экман
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