Наша рецензия

Ищу работу Последние фильмы французского режиссёра Стефана Бризе в главной роли с Венсаном Линдоном уже успели заявить о себе на всевозможных премиях и фестивалях. Их новая совместная работа «Закон рынка» была показана на Каннском кинофестивале, и ей удалось забрать сразу 2 награды. И это именно то самое фестивальное кино, которое в полной мере отражает всю суть этого явления. Фильм представляет собой социальную драму о человеке, погрязшем в беспощадной системе рынка труда.…