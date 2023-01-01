Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Фантом" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закон рынка Закон рынка
Киноафиша Фильмы Закон рынка Награды и номинации фильма Закон рынка
La loi du marché Закон рынка 2016 / Франция
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Закон рынка

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2015 Каннский кинофестиваль 2015
Лучший актер
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
Скетчком «Наша Russia» возвращается, правда есть но: зрители будут разочарованы
Условия не сахар: вот в какой комнате жил Куравлев перед смертью
«Внук» Баталова женился: невесту оплевали прямо в свадебном платье
Басков и рядом не стоял: голос этого российского певца во всем мире считают золотым
Пахмутову окончательно добили: Садальский спровоцировал скандал после поминок
Убитая горем Пахмутова бормотала одно и то же у могилы Добронравова: мурашки по коже
Не оправилась после потери: как теперь живет вдова Бодрова
Кожа да кости: от румяной жены Малахова не осталось и следа из-за болезни ведущего
Тест: королевой, какой страны вы могли бы стать?
Деньги будут литься рекой: в 2024 году этот знак зодиака станет самым счастливым
«Очень сложно»: состояние Пахмутовой вызывает переживание у специалистов
Как выглядел роскошный гроб мужа Пахмутовой: вырезан из настоящего дерева
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше