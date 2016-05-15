«Закон рынка»: Рецензия Киноафиши

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Последние фильмы французского режиссёра Стефана Бризе в главной роли с Венсаном Линдоном уже успели заявить о себе на всевозможных премиях и фестивалях. Их новая совместная работа «Закон рынка» была показана на Каннском кинофестивале, и ей удалось забрать сразу 2 награды. И это именно то самое фестивальное кино, которое в полной мере отражает всю суть этого явления. Фильм представляет собой социальную драму о человеке, погрязшем в беспощадной системе рынка труда. Главный герой Тьерри оказывается безработным, и теперь весь привычный уклад его жизни под угрозой. Он ходит на курсы, посылает повсюду своё резюме, проходит бесчисленные собеседования, но в итоге заступает на службу охранником в торговом центре, попадая в ту самую ячейку, которая ответственна за судьбы других работников.

Венсан Линдон и Стефан Бризе, режиссёр фильма «Закон рынка»

Пласт европейского, а в особенности французского, кино весьма неоднороден. И помимо известных комедий и страстных, романтических историй, авторы не забывают говорить о злободневных вопросах. И хоть проблема безработицы во Франции не такая острая, как в той же Испании или в родной нашей России, главный герой сталкивается с ситуацией, в которую может попасть каждый. И Бризе показывает именно тот типаж личности, который в данной ситуации не опустит руки и не пойдёт камнем ко дну, а будет делать всё необходимое, чтобы вновь стать полноценным членом общества. Тут нет и речи о мечте или предназначении, Тьерри относится именно к такому представителю среднего класса, который живёт лишь домом и работой, и не важно, приносит ли она ему удовольствие, главное - иметь возможность платить по счетам. И это делает его максимально приближенным к удручающей реальности.

Кадр из фильма «Закон рынка»

Действие развивается неспешно, хотя вообще сложно говорить о его наличии. Фильм собран из нескольких фрагментов, между которыми очень сложно определить временную связь. Зритель становится неким сторонним наблюдателем, за счёт помещённой сбоку или сзади от героя камеры, которая вовлекает тебя в происходящее. Мы видим его в те моменты, когда окружающий мир давит со всей возможной силой и просто не можем воздержаться от сочувствия. Хотя касательно сострадания, у картины, скорее всего, возникнут проблемы за пределами страны, создавшей её, ведь отклик у наших соотечественников она вызовет с большим трудом в силу отличных от увиденного реалий. Оставшись без работы, главного героя не выселяют из заложенной квартиры, он не голодает, у него остаются финансы на всевозможные курсы и даже занятия танцами, семья от него не отворачивается, и, устроившись охранником, он может себе позволить взять ещё и кредит на машину. А теперь представьте себе человека, живущего на пособии в России.

Кадр из фильма «Закон рынка»

Явный конфликт в фильме отсутствует, то же самое касается и эволюции главного героя. Он просто перемещается из одной прослойки в другую, получая новую порцию ответственности. Тьерри, хоть и с большим трудом и поникшим видом, но всё же справляется с первой проблемой – безработицей. Далее логично было бы поставить его перед моральным выбором. Теперь он на стороне тех, кто способствует увольнению коллег. Но никакой внутренней борьбы при этом не видно, он поступает именно так, как должен, хотя сам недавно был по другую сторону баррикады. Таким образом, он становится ещё одним служащим закона, требующего беспрекословного выполнения своих обязанностей, даже если при этом кто-то пострадает. В таких ситуациях всегда чувствуется влияние «Отверженных» на французских авторов, где нуждающиеся и потому оступившиеся падали жертвами строгих правил.

Кадр из фильма «Закон рынка»

Руководство и власть имеющие в глазах подчинённых и провинившихся превращаются в безжалостного монстра, который безапелляционно оставляет тебя ни с чем. И это отлично показано в комнате допросов, где проявляется вся человеческая природа. Оказавшись в ловушке и перед лицом опасности, абсолютно каждый проходит три стадии: отрицание, признание, оправдание. Сначала каждый надеется скрыть проступок, затем под давлением и после обдумывания своего положения признаётся, а после оправдывает себя тем, что совершил подобное впервые в надежде на мирное урегулирование.

Кадр из фильма «Закон рынка»

Безработица – это важная тема, которая требует того, чтобы о ней говорили. Однако для полноты ощущений одной этой идеи фильму «Закон рынка» оказалось мало. Всё его обаяние заключено в Венсане Линдоне, к которому ты словно прирастаешь на время фильма. Своим взглядом и ловко отыгранной обречённостью, но при этом стойкостью и покорностью, он вызывает большую симпатию. Перед вами человек, потерявший стабильность и стоящий на пороге изменений, который не теряет надежды и тем самым подаёт пример любому, кто оказывался на его месте.

Кадр из фильма «Закон рынка»

В российском прокате с 19 мая

Расписание и покупка билетов на фильм «Закон рынка»

Трошина Олеся