Эрик Каменное Сердце, 2022

Эрик уверен, что у него камень вместо сердца. Поэтому его не волнует отсутствие у него друзей и то, что у родителей нет на него времени. Когда его семья переезжает на виллу, доставшуюся им в наследство от тети, он обнаруживает, что там живут Мария и ее отец, которых родители Эрика хотят выгнать. Когда семья получает уведомление о выселении, Мария активирует свой секретный план по возвращению пропавшей матери и спасению их. Мария и Эрик отправляются в фантастическое путешествие в Междумирье, где парень узнает, как тяжело носить каменное сердце.