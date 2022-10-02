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Постер фильма Эрик Каменное Сердце
6.7
Эрик Каменное Сердце - Трейлер
Киноафиша Фильмы Эрик Каменное Сердце
6.7

Эрик Каменное Сердце

, 2022
Erik Kivisüda
Эстония / приключения, семейный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Эрик Каменное Сердце
6.7
Эрик Каменное Сердце - Трейлер
Эрик Каменное Сердце  Трейлер

О фильме

Эрик уверен, что у него камень вместо сердца. Поэтому его не волнует отсутствие у него друзей и то, что у родителей нет на него времени. Когда его семья переезжает на виллу, доставшуюся им в наследство от тети, он обнаруживает, что там живут Мария и ее отец, которых родители Эрика хотят выгнать. Когда семья получает уведомление о выселении, Мария активирует свой секретный план по возвращению пропавшей матери и спасению их. Мария и Эрик отправляются в фантастическое путешествие в Междумирье, где парень узнает, как тяжело носить каменное сердце.

В ролях

Херман Аванди
Erik
Никель Бёсенберг
Флорин Гуссак
Maria
Ренарс Кауперс
Versac
Андрес Лепик
Рональд Пелин
Юхан Ульфсак
Coldshoe
Клер Джонстон
Клер Джонстон
Лаура Петерсон
Maria's Mother
Лаура Петерсон
Maria's Mother
Жюль Вернер
Maria's Father
Кристьян Сарв
Mouthpiece
Режиссер Ильмар Рааг
Сценарист Sass Henno, Livia Ulman, Andris Feldmanis, Adrien Chef
Композитор Ренарс Кауперс, Kipras Masanauskas
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Эстония
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 2 октября 2022
Дата выхода
19 октября 2023 Латвия N7
21 апреля 2023 Литва N7
21 марта 2025 Польша
5 декабря 2022 Эстония
Сборы в мире $13 877
Производство Amrion, ESSE Production House, Helsinki-filmi
Другие названия
Erik Kivisüda, Erik Kamenné srdce, Erik Kivisydän, Erik Stenhjärta, Erik Stoneheart, Erik, cor de pedra, Erik, corazón de piedra, Erikas Akmenširdis, Ēriks Akmenssirds, Eryk Kamienne Serce, Ерік Кам'яне Серце

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6 IMDb
Обновлено 24 марта 2025

Трейлеры фильма

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Эрик Каменное Сердце - Трейлер
Эрик Каменное Сердце Трейлер
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