Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Анклав
Киноафиша Фильмы Анклав Анклав, 2015: актеры и роли
Enklava Анклав 2015 / Германия / Сербия
7.7 Оцените
15 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Анклав, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Горан Радованович Goran Radovanović
В ролях
Филип Шубарич Миодраг Кривокапич Miodrag Krivokapić Небойша Глоговац Nebojša Glogovac Растко Янкович Rastko Janković Квун Лайчи Квун Лайчи Çun Lajçi Мето Йовановски Meto Jovanovski
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Приложение киноафиши