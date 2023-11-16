Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мето Йовановски
Meto Jovanovski
Мето Йовановски
Мето Йовановски
Meto Jovanovski
Дата рождения
17 января 1946
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
16 ноября 2023
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.7
Российский консул
(2024)
7.6
Анклав
(2015)
7.4
The Pavilion
(2025)
Фильмография Мето Йовановски
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2025
2024
2015
2012
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
7.4
The Pavilion
Paviljon
комедия, драма
2025, Босния и Герцеговина / Хорватия / Македония / Сербия / Черногория
7.7
Российский консул
Ruski konzul
драма
2024, Сербия
7.6
Анклав
Enklava
драма
2015, Германия / Сербия
6.9
Когда наступит день
Kad svane dan
драма
2012, Сербия / Франция / Хорватия
Смотреть трейлер
