Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мето Йовановски Meto Jovanovski
Киноафиша Персоны Мето Йовановски

Мето Йовановски

Meto Jovanovski

Дата рождения
17 января 1946
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
16 ноября 2023
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Российский консул 7.7
Российский консул (2024)
Анклав 7.6
Анклав (2015)
The Pavilion 7.4
The Pavilion (2025)

Фильмография Мето Йовановски

Жанр
Год
The Pavilion 7.4
The Pavilion Paviljon
комедия, драма 2025, Босния и Герцеговина / Хорватия / Македония / Сербия / Черногория
Российский консул 7.7
Российский консул Ruski konzul
драма 2024, Сербия
Анклав 7.6
Анклав Enklava
драма 2015, Германия / Сербия
Когда наступит день 6.9
Когда наступит день Kad svane dan
драма 2012, Сербия / Франция / Хорватия
Смотреть трейлер
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше