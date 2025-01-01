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Тачал
Тачал
Tachal
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
О фильме
Фильм рассказывает о чувствах, которые идут в разрез с реальностью. О близких людях, которым необходимо разорвать эту связь, чтобы обрести свободу.
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Страна
Россия
Год выпуска
2017
Другие названия
Tachal, Тачал
Режиссер
Элла Манжеева
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Тачал
7.0
Чайки
(2015)
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