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Киноафиша Фильмы Тачал

Тачал

Tachal 18+
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О фильме

Фильм рассказывает о чувствах, которые идут в разрез с реальностью. О близких людях, которым необходимо разорвать эту связь, чтобы обрести свободу.
Страна Россия
Год выпуска 2017
Другие названия
Tachal, Тачал
Режиссер
Элла Манжеева
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Тачал
Чайки 7.0
Чайки (2015)

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