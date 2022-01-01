Наша рецензия

Есть в российском кинематографе такое явление, как русские комедии. Именно русские, а не просто комедии, потому что именно этот особенный жанр включает в себя то, чего нет в комедиях других стран. Например, особый русский колорит, русские проблемы, русские шутки, русские ситуации – то есть то, что будет понятно и смешно только русскому человеку с его менталитетом. И всё это будет не под силу передать иностранному режиссёру, если бы он задумал снять что-то такое. Есть, конечно, и…