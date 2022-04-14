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Чайковский
Чайковский, 2017
2017 / Россия
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Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2017
Режиссер
Кирилл Серебренников
Все актеры и съемочная группа
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Без Дэвида Линча: стала известна программа Каннского кинофестиваля 2022
На главную награду претендуют три фильма, снятых женщинами.
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14 апреля 2022 15:05
На предстоящем Каннском кинофестивале покажут новые фильмы Дэвида Линча и Дэвида Кроненберга
В программу также может войти фильм Кирилла Серебренникова «Чайковский».
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12 апреля 2022 12:27
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