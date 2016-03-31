Наша рецензия

Чехов по-французски: экспериментальное высказывание На экраны выходит «Антон Чехов» – французская версия жизни русского писателя. Снял картину Рене Фере, которому и раньше приходилось браться за биографичные истории (несколько лет назад он посвятил фильм младшей сестре Моцарта). Нынешняя лента в силу небольшого проката могла иметь все шансы пройти незамеченной, если бы не два обстоятельства. Во-первых, это последняя работа режиссера: он ушел от нас ровно год назад. Ко всему…