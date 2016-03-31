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Антон Чехов Антон Чехов
Киноафиша Фильмы Антон Чехов Отзывы о фильме «Антон Чехов»
Anton Tchekhov 1890 Антон Чехов 2015 / Франция
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Антон Чехов»

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Наша рецензия

Чехов по-французски: экспериментальное высказывание На экраны выходит «Антон Чехов» – французская версия жизни русского писателя. Снял картину Рене Фере, которому и раньше приходилось браться за биографичные истории (несколько лет назад он посвятил фильм младшей сестре Моцарта). Нынешняя лента в силу небольшого проката могла иметь все шансы пройти незамеченной, если бы не два обстоятельства. Во-первых, это последняя работа режиссера: он ушел от нас ровно год назад. Ко всему…

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Uzik 31 марта 2016, 19:46
Не верю, что сейчас кто-то может снять что-нибудь достойное о Чехове. Но хорошо , что это французы, а не русские.
31 марта 2016, 19:46 Ответить
Олег 8 июня 2016, 02:32
Достаточно аккуратный и в целом добротный фильм, создатели не халтурили. Чего-то неуловимого не хватает, но ведь и задача была не простой. Фильм посмотреть советую всякому культурному человеку и, особенно, жителям СПб и Таганрога. Иной антрополог и усмехнулся бы, но не стоит обращать внимание на обилие "неславянских" физиономий, ибо это второстепенно, а главные смыслы создателям более или менее удались .
8 июня 2016, 02:32 Ответить
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