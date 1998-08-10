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Скоро в прокате «Бегущая»
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Фильмография
Юрий Леонидов
Yuri Leonidov
Киноафиша
Персоны
Юрий Леонидов
Юрий Леонидов
Yuri Leonidov
Дата рождения
4 декабря 1922
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
10 августа 1998
Место рождения
Малый Узень, СССР
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.4
Дневные звезды
(1966)
Билеты
7.0
Охота на лис
(1980)
6.2
Пора таёжного подснежника
(1958)
Фильмография Юрий Леонидов
7
Охота на лис
Okhota na lis
драма, криминал
1980, СССР
Онлайн
7.4
Дневные звезды
Dnevnye zvyozdy
драма, биография
1966, СССР
Билеты
6.2
Пора таёжного подснежника
Taiga snowdrop's time
драма
1958, СССР
Онлайн
6
Морской охотник
Morskoy okhotnik
военный, драма, приключения
1954, СССР
Онлайн
6.1
Садко
Sadko
сказка, семейный
1952, СССР
Онлайн
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