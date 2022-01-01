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Студенты Бит и Руслан постоянно заключают споры. Поэтому Капелла, новая одногруппница, только что вернувшаяся с учебы в Великобритании, никак не могла ускользнуть от их внимания. Сначала ребята пытаются вывести ее из себя, а потом Бит понимает, что жить без нее не может, и дуэт работает над тем, чтобы привлечь внимание девушки другими способами. Судьба с легкостью сводит возлюбленных, но их семьи живут в предрассудках и давно забыли, что такое подростковая любовь. Тем более отец Капеллы…