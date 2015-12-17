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По небу босиком

Po nebu bosikom 18+
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О фильме

Главная героиня фильма, молодая девушка с необычным именем Капелла, возвращается на родной Северный Кавказ после длительного обучения в Великобритании. Вопреки ее ожиданиям, в местном университете ее ждет очень недобрый прием: местные оболтусы Бита и Руслан решают устроить Капелле испытание на прочность, то и дело сталкивая ее с разными неприятностями. Однако вскоре Бита влюбляется в девушку, и та отвечает ему взаимностью. На пути у героев возникает все больше трудностей, грозящих их совместному счастью. Смогут ли они преодолеть все испытания? 

  • Режиссером, сценаристом и исполнителем одной из главных ролей фильма выступил Султан «Ураган» Хажироко, популярнейший кавказский певец и артист. Это его дебютная работа в кино. 
  • Фильм наследует эстетику болливудского кино, особенно индийских музыкальных фильмов. Одним из главных рефренсов для фильма стал культовая картина Баббара Субхаша «Танцор диско», а композитором и поэтом стал Тимур Носан. Многие песни исполнены на кабардинском и осетинском языках. 
  • Постпродакшн фильма занял больше года. Особенно тяжело создателям давался финальный монтаж картины: в конце концов от трехчасового хронометража осталось всего 96 минут. 

Говорят, что случайностей в жизни не бывает, что все предопределено… быть может там на небе есть такое министерство… ну, в котором все за нас решают: что и когда с нами должно произойти». С этих слов начинается история, в которой судьба играет с главными героями, превращая близких людей, в совсем незнакомых, даря им любовь и тут же забирая ее назад, сменяет радость грустью, а дружбу предательством. Но какие бы сюрпризы не преподносила жизнь — танцуй, ведь ты так молод, люби, ведь ты так одинок.

По небу босиком - трейлер
По небу босиком  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 17 декабря 2015
Дата выхода
17 декабря 2017 Казахстан
Сборы в мире $234 164
Производство Storm Cinema
Другие названия
Po nebu bosikom, Basomis per dangų, По небу босиком
Режиссер
Султан Хажироко
Султан Хажироко
В ролях
Алан Кокаев
Алан Кокаев
Милана Карагулова
Милана Карагулова
Тамби Масаев
Тамби Масаев
Султан Хажироко
Султан Хажироко
Валентин Камергоев
Валентин Камергоев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
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По небу босиком
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Студенты Бит и Руслан постоянно заключают споры. Поэтому Капелла, новая одногруппница, только что вернувшаяся с учебы в Великобритании, никак не могла ускользнуть от их внимания. Сначала ребята пытаются вывести ее из себя, а потом Бит понимает, что жить без нее не может, и дуэт работает над тем, чтобы привлечь внимание девушки другими способами. Судьба с легкостью сводит возлюбленных, но их семьи живут в предрассудках и давно забыли, что такое подростковая любовь. Тем более отец Капеллы…
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