Главная героиня фильма, молодая девушка с необычным именем Капелла, возвращается на родной Северный Кавказ после длительного обучения в Великобритании. Вопреки ее ожиданиям, в местном университете ее ждет очень недобрый прием: местные оболтусы Бита и Руслан решают устроить Капелле испытание на прочность, то и дело сталкивая ее с разными неприятностями. Однако вскоре Бита влюбляется в девушку, и та отвечает ему взаимностью. На пути у героев возникает все больше трудностей, грозящих их совместному счастью. Смогут ли они преодолеть все испытания?
Говорят, что случайностей в жизни не бывает, что все предопределено… быть может там на небе есть такое министерство… ну, в котором все за нас решают: что и когда с нами должно произойти». С этих слов начинается история, в которой судьба играет с главными героями, превращая близких людей, в совсем незнакомых, даря им любовь и тут же забирая ее назад, сменяет радость грустью, а дружбу предательством. Но какие бы сюрпризы не преподносила жизнь — танцуй, ведь ты так молод, люби, ведь ты так одинок.
|17 декабря 2017
|Казахстан