«По небу босиком»: Рецензия Киноафиши

Танцуй, живи, люби

Студенты Бит и Руслан постоянно заключают споры. Поэтому Капелла, новая одногруппница, только что вернувшаяся с учебы в Великобритании, никак не могла ускользнуть от их внимания. Сначала ребята пытаются вывести ее из себя, а потом Бит понимает, что жить без нее не может, и дуэт работает над тем, чтобы привлечь внимание девушки другими способами. Судьба с легкостью сводит возлюбленных, но их семьи живут в предрассудках и давно забыли, что такое подростковая любовь. Тем более отец Капеллы высокопоставленный человек, а единственный родственник Бита – Борис, его брат, работает на него. Поэтому ребятам предстоит доказать, что это не просто привязанность, а то самое чувство, которое поможет им построить семью и найти свое место в жизни.

Кадр из фильма «По небу босиком»

Региональное кино продолжает свой путь к зрителям. Его становится все больше, да и качество продукта заметно растет. Пару лет назад я посмотрел криминальную дилогию «Решала», снятую в Бурятии, - в России ее заметило огромное количество людей, что позволило проекту окупиться, а его создателям - продолжить работать в кино. Пусть первая картина выглядела очень сырой, но «Эластико», третья история из серии «Решала», уже смотрелась вполне себе сработанным, готовым к конкуренции фильмом, в нем была своя философия и уже знакомые герои. Недавно в прокате появилась башкирская мелодрама «Из Уфы с любовью», которая пыталась зацепить зрителей красотами Уфы и легким юмором, хотя и со все еще «капустнической» игрой актеров. «По небу босиком» - это первый жанровый кавказский фильм, «Тесноту» я не считаю, все-таки она была артхаусным проектом, рассчитанным на узкую аудиторию любителей фестивальных фильмов. В картине «По небу босиком» много музыки (создатели намеренно сделали упор на народную) и танцев - буквально каждый актер здесь хореограф, поэтому наблюдать за их движениями одно удовольствие. Причем реализовано это все в лучших традициях индийского кино, со своей задачей создатели справились намного успешнее авторов любого российского танцевального фильма. Никакая «Первая любовь» с Юлией Савичевой или «Голоса большой страны» с выпускниками «Голоса» здесь и рядом не стояли.

Кадр из фильма «По небу босиком»

Стилистически «По небу босиком» больше всего напоминает недавнюю картину Ильи Учителя «Огни большой деревни». Герои его фильма тоже много дурачились и, благодаря своей фантазии, постоянно цитировали и показывали публике различные сценки, которые объясняли людям их поведение и смягчали некоторую наигранность ситуаций. Юмор у авторов довольно специфический – похоже, что большинство смешных ситуаций, показанных в фильме, взяты ими из жизни. Обязательные шекспировские страсти и параллели с «Ромео и Джульеттой» здесь тоже имеются, причем герои принимают участие в театральной постановке, да и еще и в мюзикле, куда ж без этого («Шаг вперед», мы тебя помним).

Кадр из фильма «По небу босиком»

Из узнаваемых лиц в фильме «По небу босиком» есть Сати Казанова, бывшая солистка группы «Фабрика», которая играет маму Бита в воспоминаниях. Также здесь засветилась Наталья Гулькина из «Миража» - в роли прохожей, ради которой уличные музыканты устраивают целое шоу. Прошу заметить, что первая часть фильма создателям однозначно удалась. А вот дальше пошли серьезные проблемы. Капелла заболевает, у нее, как у лучших героинь романов Николаса Спаркса, остается совсем немного времени, чтобы получить от жизни все, что ей бы хотелось. И сюжет несется в каком-то странном направлении - по ощущениям, авторам просто нужно было растянуть сюжет до нужного хронометража, вот все и поехало в сторону драмы и выздоровления. Все песни и пляски стали напоминать обряды северных народов. А герои стали еще больше дурачиться и юморить.

Кадр из фильма «По небу босиком»

Целомудренный проект «По небу босиком» - это во многом удачное музыкальное кино, которое пострадало от желания создателей показать все, на что они способны. Да, они насмотрены, у них куча идей и есть возможности, но при этом из-за всего этого их картина ближе к финалу начинает походить на телефильм, перегруженная постановка просто не справляется с количеством идей и проблем. Зато как же манит Кавказ своими красотами, яркостью, солнечной погодой и людьми, готовыми на все ради своих близких. Поэтому верной дорогой идут те, кто снимает в регионах, так что успехов картине в прокате и ждем продолжения, с еще большим размахом и обязательными песнями и плясками.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 17 декабря 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «По небу босиком»