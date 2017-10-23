«По небу босиком»: Рецензия Киноафиши
Студенты Бит и Руслан постоянно заключают споры. Поэтому Капелла, новая одногруппница, только что вернувшаяся с учебы в Великобритании, никак не могла ускользнуть от их внимания. Сначала ребята пытаются вывести ее из себя, а потом Бит понимает, что жить без нее не может, и дуэт работает над тем, чтобы привлечь внимание девушки другими способами. Судьба с легкостью сводит возлюбленных, но их семьи живут в предрассудках и давно забыли, что такое подростковая любовь. Тем более отец Капеллы высокопоставленный человек, а единственный родственник Бита – Борис, его брат, работает на него. Поэтому ребятам предстоит доказать, что это не просто привязанность, а то самое чувство, которое поможет им построить семью и найти свое место в жизни.
Региональное кино продолжает свой путь к зрителям. Его становится все больше, да и качество продукта заметно растет. Пару лет назад я посмотрел криминальную дилогию «Решала», снятую в Бурятии, - в России ее заметило огромное количество людей, что позволило проекту окупиться, а его создателям - продолжить работать в кино. Пусть первая картина выглядела очень сырой, но «Эластико», третья история из серии «Решала», уже смотрелась вполне себе сработанным, готовым к конкуренции фильмом, в нем была своя философия и уже знакомые герои. Недавно в прокате появилась башкирская мелодрама «Из Уфы с любовью», которая пыталась зацепить зрителей красотами Уфы и легким юмором, хотя и со все еще «капустнической» игрой актеров. «По небу босиком» - это первый жанровый кавказский фильм, «Тесноту» я не считаю, все-таки она была артхаусным проектом, рассчитанным на узкую аудиторию любителей фестивальных фильмов. В картине «По небу босиком» много музыки (создатели намеренно сделали упор на народную) и танцев - буквально каждый актер здесь хореограф, поэтому наблюдать за их движениями одно удовольствие. Причем реализовано это все в лучших традициях индийского кино, со своей задачей создатели справились намного успешнее авторов любого российского танцевального фильма. Никакая «Первая любовь» с Юлией Савичевой или «Голоса большой страны» с выпускниками «Голоса» здесь и рядом не стояли.
Стилистически «По небу босиком» больше всего напоминает недавнюю картину Ильи Учителя «Огни большой деревни». Герои его фильма тоже много дурачились и, благодаря своей фантазии, постоянно цитировали и показывали публике различные сценки, которые объясняли людям их поведение и смягчали некоторую наигранность ситуаций. Юмор у авторов довольно специфический – похоже, что большинство смешных ситуаций, показанных в фильме, взяты ими из жизни. Обязательные шекспировские страсти и параллели с «Ромео и Джульеттой» здесь тоже имеются, причем герои принимают участие в театральной постановке, да и еще и в мюзикле, куда ж без этого («Шаг вперед», мы тебя помним).
Из узнаваемых лиц в фильме «По небу босиком» есть Сати Казанова, бывшая солистка группы «Фабрика», которая играет маму Бита в воспоминаниях. Также здесь засветилась Наталья Гулькина из «Миража» - в роли прохожей, ради которой уличные музыканты устраивают целое шоу. Прошу заметить, что первая часть фильма создателям однозначно удалась. А вот дальше пошли серьезные проблемы. Капелла заболевает, у нее, как у лучших героинь романов Николаса Спаркса, остается совсем немного времени, чтобы получить от жизни все, что ей бы хотелось. И сюжет несется в каком-то странном направлении - по ощущениям, авторам просто нужно было растянуть сюжет до нужного хронометража, вот все и поехало в сторону драмы и выздоровления. Все песни и пляски стали напоминать обряды северных народов. А герои стали еще больше дурачиться и юморить.
Целомудренный проект «По небу босиком» - это во многом удачное музыкальное кино, которое пострадало от желания создателей показать все, на что они способны. Да, они насмотрены, у них куча идей и есть возможности, но при этом из-за всего этого их картина ближе к финалу начинает походить на телефильм, перегруженная постановка просто не справляется с количеством идей и проблем. Зато как же манит Кавказ своими красотами, яркостью, солнечной погодой и людьми, готовыми на все ради своих близких. Поэтому верной дорогой идут те, кто снимает в регионах, так что успехов картине в прокате и ждем продолжения, с еще большим размахом и обязательными песнями и плясками.
Дмитрий Бортников
В российском прокате с 17 декабря 2017 года
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