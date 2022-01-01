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После гибели матери девятилетнего мальчика Киюту хотят отдать приёмным родителям. Но он сбегает и теряется где-то на улицах Токио. Преисполненный грусти и злобы, Киюта странным образом попадает в мир монстров. Но эти чудовища не злые, они просто живут в своём параллельном мире и занимаются такими же будничными делами. В мире монстров настоятель скоро переродится в бога, и одним из тех, кто готов занять его место, становится Куматэцу. Он обладает внешностью и силой медведя и при этом обезьяньей…