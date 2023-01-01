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Ученик чудовища
Ученик чудовища, 2015: актеры и роли
Bakemono no ko / The Boy and the Beast
Ученик чудовища
2015 / Япония
Трейлер
8.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Ученик чудовища, 2015: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Мамору Хосода
Mamoru Hosoda
В ролях
Кумико Асо
Kumiko Aso
Рири Фрэнки
Lily Franky
Судзу Хиросэ
Suzu Hirose
Хару Куроки
Haru Kuroki
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