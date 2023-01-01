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Ученик чудовища Ученик чудовища
Киноафиша Фильмы Ученик чудовища Ученик чудовища, 2015: актеры и роли
Bakemono no ko / The Boy and the Beast Ученик чудовища 2015 / Япония
8.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Ученик чудовища, 2015: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Мамору Хосода Мамору Хосода Mamoru Hosoda
В ролях
Кумико Асо Кумико Асо Kumiko Aso Рири Фрэнки Рири Фрэнки Lily Franky Судзу Хиросэ Судзу Хиросэ Suzu Hirose Хару Куроки Хару Куроки Haru Kuroki
Праведник
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