«Ученик чудовища»: Рецензия Киноафиши

Чудовище с душой ребёнка

После гибели матери девятилетнего мальчика Киюту хотят отдать приёмным родителям. Но он сбегает и теряется где-то на улицах Токио. Преисполненный грусти и злобы, Киюта странным образом попадает в мир монстров. Но эти чудовища не злые, они просто живут в своём параллельном мире и занимаются такими же будничными делами. В мире монстров настоятель скоро переродится в бога, и одним из тех, кто готов занять его место, становится Куматэцу. Он обладает внешностью и силой медведя и при этом обезьяньей ловкостью. Вот только Куматэцу слишком уж эгоистичен и вспыльчив, и к нему даже не идут ученики. Но он решает приютить Киюту и стать его наставником. В свою очередь мальчик начинает учить его вниманию и терпеливости.

Кадр из фильма «Дитя Чудовища»

Появление аниме на больших экранах в России — большое событие для всех поклонников жанра. Ещё буквально несколько лет назад увидеть даже самые популярные творения японских аниматоров в кинотеатрах было практически невозможно, а теперь их покупают для проката чуть ли не по десятку в год. Не каждое из них гениально, но сама тенденция только радует. Как минимум, в прошлом году многие оценили новое произведения Макото Синкая. Конечно, история от Мамору Хосода даже не претендует по глубине на лавры «Твоего имени», но и здесь есть чем зацепить зрителя.

Кадр из фильма «Дитя Чудовища»

Это рассказ о том, как встретились два одиноких и упрямых существа и поняли, что они могут помочь друг другу. Несчастному мальчику не хватало семьи и тепла, и так получилось, что именно монстр, похожий на медведя, смог стать для него почти что отцом. И тогда оказалось, что и он может многому научиться. Через споры и даже скандалы две одиноких души по-настоящему сроднились. Многие говорят, что Хосода очень любит показывать движение как в буквальном, так и в переносном смысле. И «Дитя чудовища» не исключение. Оба главных героя нетерпеливы и не могут сидеть на месте. Поэтому сюжет пронизан постоянной динамикой и взрывами эмоций.

Кадр из фильма «Дитя Чудовища»

И не сразу можно понять, что дальше автор рассказывает историю взросления человека. Первая любовь, потерянность, поиски своего прошлого, учёба. И что не менее важно — понимание, что настоящее родство - это не всегда только общая кровь, гораздо важнее воспитание. Всё это понемногу, но отображено в сюжете, так же как и главное — неизменная тьма внутри каждого человека. Но не нужно думать, что «Дитя чудовища» — история семейных взаимоотношений. Это очень динамичная история, и к тому же отрисованная в очень современной манере. Параллельно со взрослением Киюты показано и становление Куматэцу, который хочет стать новым наставником. Ему предстоит сразиться с сильным соперником, и для этого медведь должен изменить свою манеру делать всё поспешно и нахрапом. А фоном показаны и милые второстепенные герои из мира монстров, которые сделаны специально, чтобы веселить и развлекать зрителя.

Кадр из фильма «Дитя Чудовища»

Придраться можно разве что к финалу истории. Концовка кажется то ли немного скомканной, то ли слишком уж стереотипной. Но может быть автору просто не хватило экранного времени, «Дитя чудовища» и так длится почти что два часа. Конечно, хороший сюжет не может обойтись без внезапного поворота и конфликта, а весь мир монстров выглядит уж слишком благостно — здесь даже враги вежливы друг к другу. Поэтому появляется довольно предсказуемый злодей, с которым должен столкнуться главный герой. Но нельзя сказать, что странный финал слишком вредит настроению. За предыдущие полтора часа зритель уже успеет влюбиться в позитивных и приятных героев и будет искренне за них переживать. Ведь как ни крути, это в первую очередь история об обычных людях и о том, что внешность монстра может скрывать и добрый нрав и, увы, наоборот.

Алексей Хромов

В российском прокате с 18 октября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Дитя Чудовища»