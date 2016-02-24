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Большие данные с человеческим лицом
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The Human Face of Big Data

Большие данные с человеческим лицом, 2014

2014 / США
7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме
Big Data – это «Большие данные», общее название для огромных объемов информации, как структурированной, так и не очень, которые ежедневно путешествуют по созданной вокруг нас за последние несколько лет невидимой цифровой вселенной. Изучающие эти данные ученые полагают, что работа с ними обернётся очередной революцией, которая изменит само ежедневное существование всего человечества в не меньшей степени, чем это делает Интернет и повсеместное распространение портативных цифровых устройств. Эта революция уже незримо касается абсолютно всех сфер человеческой жизни – бизнеса, образования, здравоохранения и управления.
7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 56 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 24 февраля 2016
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Сэнди Смолан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Большие данные с человеческим лицом 2 постера
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