Большие данные с человеческим лицом, 2014

Big Data – это «Большие данные», общее название для огромных объемов информации, как структурированной, так и не очень, которые ежедневно путешествуют по созданной вокруг нас за последние несколько лет невидимой цифровой вселенной. Изучающие эти данные ученые полагают, что работа с ними обернётся очередной революцией, которая изменит само ежедневное существование всего человечества в не меньшей степени, чем это делает Интернет и повсеместное распространение портативных цифровых устройств. Эта революция уже незримо касается абсолютно всех сфер человеческой жизни – бизнеса, образования, здравоохранения и управления.

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