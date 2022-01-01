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Большие данные с человеческим лицом
Киноафиша Фильмы Большие данные с человеческим лицом Большие данные с человеческим лицом, 2014: актеры и роли
The Human Face of Big Data Большие данные с человеческим лицом 2014 / США
7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Большие данные с человеческим лицом, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сэнди Смолан Sandy Smolan
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