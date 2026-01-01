Kinematic Shorts – фестиваль короткометражного кино, существующий с 2012 года. В его программу входят самые интересные работы молодых режиссеров со всего мира, которые участвовали в крупнейших зарубежных кинофестивалях. Программы выходят 2 раза в год (весной и осенью) и показываются более чем в 20 городах России.

В программе шесть историй о любви и принятии себя, которые по-настоящему вдохновляют. Большинство фильмов сняты в 2015 году, поэтому программа фестиваля по праву может считаться актуальной коллекцией европейского и американского короткометражного кино.

Программа Kinematic Shorts. Lucky Seven:

«Приятель» (реж.Ян Русенс и Раф Русенс, Бельгия, 2015, 15 мин., драма)

Фредерик из состоятельной семьи. Он скрывает свое происхождение от друзей из бедных кварталов. Но тайное всегда становится явным, и приходится делать выбор...

«Служба поддержки» (реж.Эндрю Моргетсон, Великобритания, 2015, 12 мин., комедия)

У Джека есть 20 минут, чтобы очаровать Майю, которая вместе с ним заблудилась на огромной парковке у аэропорта. Кажется, победа уже близко, но все портит служба, которая призвана помогать...

«Все те подсолнухи» (реж.Брам Шоу, США, Нидерланды, 2014, 19 мин., драма)

Марике живет воспоминаниями. Друзья пытаются вернуть девушку в реальность, но путь к новой жизни для нее закрыт, пока она не захочет расстаться с трагедией прошлого.

«Любовь слепа» (Дэн Ходжсон, Великобритания, 2015, 7 мин., комедия)

Элис никак не ожидала, что её жених вернется из командировки раньше. Теперь главная задача – спрятать любовника под диван и сохранить свою репутацию. Но девушка еще не знает, что жених приготовил ей сюрприз, который не оставит шансов на спасение.

«Сердце рвется из груди» (реж.Кристоф Райнер, Австрия, Германия, США, 2015, 22 мин., комедия, драма)

Невероятно романтичная Лиза мечтает вернуть любовь всей своей жизни, Альфа. Она готова на любые жертвы, лишь бы опять сказать ему «я тебя люблю». Но стоит ли Альф таких страданий?

«В ритме Леонарда» (реж.Питер Ливолси, США, Канада, 2014, 9 мин., комедия)

Леонард живет в ритме слоумоушн, а обычный мир двигается с нормальной скоростью. Как рассказать о своей любви и не вызвать смех у возлюбленной? Как сохранить работу? Как стать таким как все? Или все это глупости, и стоит оставаться таким, какой есть? Остроумная и романтичная история о приятии себя.