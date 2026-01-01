Kinematic Shorts. Lucky Seven

Kinematic Shorts. Lucky Seven

, 2015
короткометражный / 18+
О фильме

Kinematic Shorts – фестиваль короткометражного кино, существующий с 2012 года. В его программу входят самые интересные работы молодых режиссеров со всего мира, которые участвовали в крупнейших зарубежных кинофестивалях. Программы выходят 2 раза в год (весной и осенью) и показываются более чем в 20 городах России.

В программе шесть историй о любви и принятии себя, которые по-настоящему вдохновляют. Большинство фильмов сняты в 2015 году, поэтому программа фестиваля по праву может считаться актуальной коллекцией европейского и американского короткометражного кино.

Программа Kinematic Shorts. Lucky Seven:

«Приятель» (реж.Ян Русенс и Раф Русенс, Бельгия, 2015, 15 мин., драма)
Фредерик из состоятельной семьи. Он скрывает свое происхождение от друзей из бедных кварталов. Но тайное всегда становится явным, и приходится делать выбор...

«Служба поддержки» (реж.Эндрю Моргетсон, Великобритания, 2015, 12 мин., комедия)
У Джека есть 20 минут, чтобы очаровать Майю, которая вместе с ним заблудилась на огромной парковке у аэропорта. Кажется, победа уже близко, но все портит служба, которая призвана помогать...

«Все те подсолнухи» (реж.Брам Шоу, США, Нидерланды, 2014, 19 мин., драма)
Марике живет воспоминаниями. Друзья пытаются вернуть девушку в реальность, но путь к новой жизни для нее закрыт, пока она не захочет расстаться с трагедией прошлого.

«Любовь слепа» (Дэн Ходжсон, Великобритания, 2015, 7 мин., комедия)
Элис никак не ожидала, что её жених вернется из командировки раньше. Теперь главная задача – спрятать любовника под диван и сохранить свою репутацию. Но девушка еще не знает, что жених приготовил ей сюрприз, который не оставит шансов на спасение.

«Сердце рвется из груди» (реж.Кристоф Райнер, Австрия, Германия, США, 2015, 22 мин., комедия, драма)
Невероятно романтичная Лиза мечтает вернуть любовь всей своей жизни, Альфа. Она готова на любые жертвы, лишь бы опять сказать ему «я тебя люблю». Но стоит ли Альф таких страданий?

«В ритме Леонарда» (реж.Питер Ливолси, США, Канада, 2014, 9 мин., комедия)
Леонард живет в ритме слоумоушн, а обычный мир двигается с нормальной скоростью. Как рассказать о своей любви и не вызвать смех у возлюбленной? Как сохранить работу? Как стать таким как все? Или все это глупости, и стоит оставаться таким, какой есть? Остроумная и романтичная история о приятии себя.

Детали фильма

Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2015

Подошва вместо вкусного ужина: 3 ошибки при жарке котлет совершает каждая вторая хозяйка – мужья добавки не попросят никогда
Всего 3 вопроса, которые помогут определить, кто перед вами: не зря Ахматова спрашивала: «Чай или кофе?»
Забудьте о шашлыках в выходные: Россию засыплет снегом уже к четвергу – и к майским лучше не станет
5 фильмов СССР вы смотрели сто раз, а следующий кадр угадаете? Вспомните, что будет после знаменитых сцен (тест)
Такую как Хюррем в гарем бы точно не взяли: зачем на самом деле турецких наложниц раскармливали до 150 кг
«Это огонь, ребята»: из-за «Невского» вы могли пропустить сильный детектив НТВ с Васильевым, Шведовым и Маковецким с рейтингом 8
90% зрителей «никогда не слышали» о продолжении «Ивана Васильевича» — в СССР его могли посмотреть только «избранные»
В семье Швецовой появится внезапный ребенок: в 26-м сезоне «Тайн следствия» Платонов подкинет внезапный сюрприз
Лишь один из советских мушкетеров до сих пор сводит женщин с ума: точно не жадина Д’Артаньян
«Вокзал для двоих» угадают все, а дальше — проверка для избранных: назовите фильм по одному кадру с Гурченко (тест)
До нового сезона «Первого отдела» как до Луны — но с этим 12-серийным детективом от НТВ скучать не придется
