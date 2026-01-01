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Постер фильма Kinematic Shorts
Киноафиша Фильмы Kinematic Shorts

Kinematic Shorts

, 2009
короткометражный / 18+
Постер фильма Kinematic Shorts

О фильме

В подборке Kinematic Shorts — фильмы с самыми неожиданными поворотами сюжета, призеры и участники международных фестивалей. Отобранные для показа ленты максимально различны по эстетике и исполнению. Анимационный фильм «Фотографии» завораживающе правдоподобен и лиричен, как и подобает первой серьезной работе вчерашних талантливых студентов-аниматоров. Талант подтверждает и то, что фильм заслужил приз на Голливудском фестивале в Лос Анджелесе.

Программа показа:

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС (CURFEW)

Шон Кристенсен, США, 2011 / 19 мин / драма
Когда Ричи решает, наконец, свести счеты с жизнью, в ней появляется новый смысл: девятилетняя племянница София, которую Ричи не видел несколько лет. Сможет ли один вечер с девочкой изменить его жизнь?

НАГРАДЫ И ФЕСТИВАЛИ
Фестиваль короткометражного кино в Клермон-Ферран, приз зрительских симпатий, 2012

Международный кинофестиваль в Кливленде, приз за креативность, 2012

Кинофестиваль Tribeca, 2012

Фестиваль короткометражного кино в Брюсселе, приз зрительских симпатий, приз за лучшую актерскую игру, 2012

ПОСЛЕ ТИТРОВ / AFTER THE CREDITS

Джош Лоусон, Австралия, 2011 / 15 мин / комедия
Мы видели такое не раз: Он влюбляется в Нее, Он добивается Ее, Он теряет Ее, потом обретает Ее вновь, и они живут долго и счастливо… но только пока идут титры. А после? После — совсем другая история...

НАГРАДЫ И ФЕСТИВАЛИ
Фестиваль короткометражного кино в Лос-Анджелесе, лучшая комедийная короткометражка, 2011
Кинофестиваль Fargo, лучший комедийный сценарий, 2011
Фестиваль короткометражного кино в Палм-Спрингс, 2011

ГДЕ КИМ БЕЙСИНГЕР? / DONDE ESTA KIM BESINGER

Эдуар Делюк, Франция, 2009 | 30 мин | комедия
Братья Маркус и Антуан прилетели в Аргентину на свадьбу кузины. Думаете, они мечтают окунуться в полную соблазнов ночную жизнь Буэнос-Айрэса? Нет, ведь у Маркуса проблема — его бросила подружка, и Антуан изо всех сил пытается его взбодрить...

НАГРАДЫ И ФЕСТИВАЛИ
Более 20 номинаций различных кинофестивалей, в том числе: Фестиваль короткометражного кино в Клермон-Ферран, главный приз, 2011
Фестиваль короткометражного кино в Брюсселе, приз зрительских симпатий, 2011
Премия Сезар, номинация на лучший короткометражный фильм, 2010

ФОТОГРАФИИ / PHOTOGRAPHS

Брендан Клоэр, США, 2010 / 6 мин / анимация
Пожилая женщина находит старую фотокамеру, которая становится единственной возможностью реконструировать прошлое и вспомнить о любви всей ее жизни.

НАГРАДЫ И ФЕСТИВАЛИ
Голливудский кинофестиваль, приз за лучшую анимационную ленту, Лос Анджелес, 2011
Кинофестиваль Holly Shorts, награда за лучший анимационный фильм, 2011
Фестиваль анимации Blue Palm, приз критиков, 2011

СВАДЬБА ТУТТИ / TUTTY’S WEDDING

Фредерик Каселла, Великобритания, 2010 / 19 мин / комедия
Молодая семейная пара переживает драматический кризис в отношениях, который усиливается во время поездки загород на свадьбу к старой знакомой. Потеряв интерес друг к другу, супруги ищут утешения на стороне, но получается еще хуже.

НАГРАДЫ И ФЕСТИВАЛИ
Международный кинофестиваль в Род-Айленде, гран при за лучший комедийный фильм, 2011
Кинофестиваль Frias Club, приз жюри за лучший короткометражный фильм, 2011
Фестиваль короткометражного кино Aesthetica, приз за лучший короткометражный фильм, 2011
Международный фестиваль короткометражного кино в Лос-Анджелесе, официальная программа, 2011
Международный кинофестиваль в Санденсе, официальная программа, 2012

Детали фильма

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2009

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