Программа фестиваля:

Велосипедист / THE CYCLIST

Морган Кранц,

США, 2013 | 9 мин | нуар, комедия

Неловкое первое свидание с Ханной, кажется, подошло к концу, но, к ужасу Гарри, девушка не обнаруживает припаркованный велосипед у кафе. Гарри ведет себя как джентльмен и едет с Ханной на поиски пропавшего байка. Ночная поездка в надежде поймать вора постепенно превращается в настоящий психологический триллер.

Молитва / PRAY

Телия Петраки

Греция, 2012 | 18 мин | драма

Тот самый момент, когда происходящее вокруг медленно, но верно теряет всякий смысл, а окружающие ведут себя так, будто ничего не произошло. Кафкианская по духу история молодой девушки, которая вынуждена понести суровое наказание за неизвестное преступление.

Полет на луну / FLY ME TO THE MOON

Миклош Фелвидеки

Венгрия, 2013, 18 мин., анимация

Альтернативная история первой высадки на Луну. Трудно представить, кто там был и что он там делал.

Оргия / PARTOUZE

Маттье Донк,

США, 2012, 17 мин., комедия/триллер

Селин и Бриджит – подружки, которые пытаются разнообразить личную жизнь. В голову женщинам приходит безумная идея – устроить эротическую вечеринку со сменой партнеров. Бесшабашная затея приведет к комичным последствиям и, как водится, изменит жизнь героев.

Симфония № 42 / SYMPHONY NO.42

Река Букси

Венгрия, 2013, 10 мин., анимационный фильм

47 зарисовок из жизни Планеты и ее обитателей. 47 способов взглянуть на мир глазами художника и обнаружить много нового.

КАЖДЫЙ ИЗ НАС ОСОБЕННЫЙ (ВСЕМ НАПЛЕВАТЬ) / EVERYONE THINKS THEY ARE SPECIAL (NOBODY CARES)

Дара Братт

США-Канада, 2013, 13 мин., комедия,драма

Ноа – типичная жительница Нью-Йорка, которой уже за тридцать: одинокая, страдающая от бессонницы и неврозов женщина, которая пытается разобраться с благотворительностью, мистикой, огромным шоколадным зайцем и собственным лишенным смысла существованием.

97% / 97%

Бен Бранд,

Нидерланды, 2013 | 8 мин | романтическая комедия

Берт установил в свой смартфон приложение, которое помогает найти в ближайшем радиусе девушку своей мечты. Так, обычная поездка в метро превращается в настоящий марафон, где призом должна стать любовь-всей-жизни. Но так ли совершенна техника, как мы привыкли думать?

Фильмы будут демонстрироваться с русскими субтитрами.