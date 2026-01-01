Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ведьмина служба доставки» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Kinematic Shorts 4
Киноафиша Фильмы Kinematic Shorts 4

Kinematic Shorts 4

, 2014
короткометражный / 18+
Постер фильма Kinematic Shorts 4

О фильме

Программа фестиваля:

Велосипедист / THE CYCLIST
Морган Кранц,
США, 2013 | 9 мин | нуар, комедия
Неловкое первое свидание с Ханной, кажется, подошло к  концу, но, к ужасу Гарри, девушка не обнаруживает припаркованный велосипед у кафе. Гарри ведет себя как джентльмен и едет с Ханной на поиски пропавшего байка. Ночная поездка в надежде поймать вора постепенно превращается в настоящий психологический триллер.

Молитва / PRAY
Телия Петраки
Греция, 2012 | 18 мин | драма
Тот самый момент, когда происходящее вокруг медленно, но верно теряет всякий смысл, а окружающие ведут себя так, будто ничего не произошло. Кафкианская по духу история молодой девушки, которая вынуждена понести суровое наказание за неизвестное преступление.

Полет на луну / FLY ME TO THE MOON
Миклош Фелвидеки
Венгрия, 2013, 18 мин., анимация
Альтернативная история первой высадки на Луну. Трудно представить, кто там был и что он там делал.

Оргия / PARTOUZE
Маттье Донк,
США, 2012, 17 мин., комедия/триллер
Селин и Бриджит – подружки, которые пытаются разнообразить личную жизнь. В голову женщинам приходит безумная идея – устроить эротическую вечеринку со сменой партнеров. Бесшабашная затея приведет к комичным последствиям и, как водится, изменит жизнь героев.

Симфония № 42 / SYMPHONY NO.42
Река Букси
Венгрия, 2013, 10 мин., анимационный фильм
47 зарисовок из жизни Планеты и ее обитателей. 47 способов взглянуть на мир глазами художника и обнаружить много нового.

КАЖДЫЙ ИЗ НАС ОСОБЕННЫЙ (ВСЕМ НАПЛЕВАТЬ) / EVERYONE THINKS THEY ARE SPECIAL (NOBODY CARES)
Дара Братт
США-Канада, 2013, 13 мин., комедия,драма
Ноа – типичная жительница Нью-Йорка, которой уже за тридцать: одинокая, страдающая от бессонницы и неврозов женщина, которая пытается разобраться с благотворительностью, мистикой, огромным шоколадным зайцем и собственным лишенным смысла существованием.

97% / 97%
Бен Бранд,
Нидерланды, 2013 | 8 мин | романтическая комедия
Берт установил в свой смартфон приложение, которое помогает найти в ближайшем радиусе девушку своей мечты. Так, обычная поездка в метро превращается в настоящий марафон, где призом должна стать любовь-всей-жизни. Но так ли совершенна техника, как мы привыкли думать?

Фильмы будут демонстрироваться с русскими субтитрами.

Детали фильма

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2014

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 4 голоса

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Пасть
Пасть
2026, Великобритания, триллер
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Трасса «Море — море»
Трасса «Море — море»
2026, Россия, комедия
Выкинула грязный ершик на помойку и перекрестилась: новый тренд 2026 года оказался намного гигиеничнее привычного способа
Пару капель на рулон бумаги — и через 5 минут в туалете пахнет как в люксовом отеле: аромат держится стойко
Почему нельзя мыть посуду в гостях: запомните эту истину раз и на всю жизнь
«Говорят, юмор жизнь продлевает, и наш тест — тоже»: на 6 вопросов о «Том самом Мюнхгаузене» ответят лишь знатоки кино СССР
Свежий детектив Первого канала начался как «Невский», закончился как «Форсаж»: «У героя дедукция Шерлока, боевка Джеки Чана»
Не только «След»: 10 лучших детективных сериалов Пятого канала по версии зрителей MyShows — затягивают не по-детски
Если в восторге от «Черного зеркала», смело включайте этот корейский сериал: 8 историй, от которых сложно оторваться
Зачем ждать «Невский-8», когда есть эти 5 новинок от НТВ? Посмотрела главные хиты 2026-го и осталась довольна
Приятный аперитив перед восьмым сезоном «Невского»: в забытом сериале Васильев опять сыграл «мента»
«Иван будет играть отрицательного персонажа»: создатель «Фишера» раскрыл первые детали новых «Отпечатков» с Янковским (и они удивляют)
«Как будто "Карты, деньги, два ствола" на ТНТ», а еще Власенко «додиком» обозвали: зрители спорят из-за новой криминальной комедии «Суета»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше