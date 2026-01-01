Программа показа:

1. СЛОН

Пабло Ларкуэн, Испания, 2012 | 9 мин | комедия

Мануэль – тридцатилетний неудачник: у него скучная работа, друг, который его ненавидит, и семья, которой на него наплевать. Все меняется, когда Мануэлю ставят странный диагноз: вот-вот он превратится в слона.

НАГРАДЫ И ФЕСТИВАЛИ

Официальная программа фестиваля короткометражного кино в Клермон-Ферран, 2013

Официальная программа фестиваля Sitges, 2012

Номинация на премию «Гойя» в категории лучший короткометражный фильм, 2013

2. УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ РОКИ

Кевин Мёль, Бельгия, 2010 | 14 мин | драма, комедия

С самого детства Роки близкие ему люди погибают в непредсказуемых несчастных случаях, и мальчик всегда оказывается в центре этих печальных событий. Взрослея, Роки убеждается, что именно он приносит смерть тем, кого любит. Может ли что-то разрушить это «проклятье»?

НАГРАДЫ И ФЕСТИВАЛИ

Лучший короткометражный фильм на международном кинофестивале в Чикаго,

2011

Большой приз жюри на международном кинофестивале в Сиэтле, 2011

Участник конкурсной программы кино-фестиваля во Флориде, 2012

3. СВАДЬБА

Марина Сересески, Испания, 2012 | 12 мин | комедия

Эмигрантка из Кубы, работающая уборщицей в Мадриде, преодолевает все трудности и препятствия, неожиданно возникающие на ее пути, чтобы успеть на свадьбу дочери. Пусть даже их разделают сотни километров…

НАГРАДЫ И ФЕСТИВАЛИ

Приз зрительских симпатий на фестивале короткометражного кино DC, США, 2012

Приз зрительских симпатий на международном кинофестивале в Пуэрто-Рико, 2012

4. НЕВИДЯЩЕЕ ОКО

Наталия Матео, Испания, 2012 | 15 мин | черная комедия

У каждой семьи свои скелеты в шкафу. Пока прячут один – вываливается другой. Этот праздничный семейный вечер герои фильма пытаются спасти изо всех сил, но рано или поздно все тайное станет явным…

НАГРАДЫ И ФЕСТИВАЛИ

Номинация на премию Гойя, 2012

Премия на кинофестивале Медина де Кампо, 2012

Приз зрительских симпатий на кинофестивале в Каланде, 2012

5. ЧЕЛОВЕК В КОСТЮМЕ

Анна ван дер Хайне, Нидерланды, 2012 | 10 мин | комедия

Семейный поход в парк развлечений отменяется, когда муж Марлус забывает о данном родным обещании. Если бы он мог знать, что его супруга в этот день встретит мужчину своей мечты в самом необычном обличии!

НАГРАДЫ И ФЕСТИВАЛИ

Официальная международная программа фестиваля короткометражного кино в Клермон-Ферран, 2013

6. НЕ СМЕЙ ВЫХОДИТЬ!

Самир Реем, Канада, 2009 | 5 мин | комедия, драма

Черная абсурдистская комедия о паре, которая переживает не лучший период отношений. Все осложняет еще и похмелье после вчерашнего бурного веселья. Сегодня молчаливое противостояние закончится…

7. МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА

Беатрис Санчес, Испания, 2010 | 18 мин | комедия

Адриан и Андреа были особенными с момента своего рождения. Из-за странной оптической деформации они видят мир неполным... И, что еще более странно, их необъяснимым образом тянет друг к другу. Но имеет ли это притяжение только терапевтический эффект, или же это настоящая любовь?

НАГРАДЫ И ФЕСТИВАЛИ

Номинация в категории лучший короткометражный фильм на международном кинофестивале в Варшаве, 2010;

Лучшая режиссура, кинофестиваль в Малаге, 2010

Премьера на Берлинском кинофестивале, 2010