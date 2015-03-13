Постер фильма Расселл Брэнд: Второе пришествие
5.9
5.9

Расселл Брэнд: Второе пришествие

, 2015
Brand: A Second Coming
США / документальный / 18+
Постер фильма Расселл Брэнд: Второе пришествие
5.9

О фильме

Хроника уникального перерождения комика Расселла Брэнда из голливудского селебрити в активиста-левака Творческий и жизненный путь, проделанный 40-летним Расселлом Брэндом, удивителен. Еще пару лет назад его знали как стэндапера-беспредельщика, скабрезного ведущего церемоний MTV, бойфренда/мужа/бывшего мужа поп-звезды Кэти Перри и весьма однообразного голливудского актера. Брэнд-2015 – совсем другая птица: общественный мыслитель и комментатор, пославший к чертям Голливуд (вместе с Кэти Перри), ведущий язвительного интернет-шоу The Trews, автор подрывного фолианта «Revolution», организатор соцпроектов в пользу обездоленных, энтузиаст перераспределения капитала и беспощадный критик той самой группы однопроцентников, в которую ему посчастливилось войти в прошлых главах собственной судьбы.

В ролях

Расселл Брэнд
Расселл Брэнд
Саймон Амстелл
Andrew Antonio
Barbara Brand
Ron Brand
Elia Diaz
Режиссер Онди Тимонер
Сценарист Онди Тимонер
Композитор Brian Zack Lewis, Room8, Simone Sello, This Patch of Sky
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 13 марта 2015
Дата выхода
8 октября 2015 Великобритания
13 марта 2015 США
MPAA R
Сборы в мире $1 562
Производство Mayfair Film Partnership, Interloper Films
Другие названия
Brand: A Second Coming, Brand: A második eljövetel, Расселл Брэнд: Второе пришествие

5.9
5.9 IMDb

Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Чёрный Двор в кино
Чёрный Двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
Уксус и сода - прошлый век: добавляю в воду другой «порошок» — и пол всегда благоухает ароматом чистоты
Хватит ходить в рестораны за форшмаком: нежнейшая намазка из сельди и ялтинского лука — отрываю рецепт от сердца
Эту дрянь жевали всем Союзом вместо импортного «Орбита»: гудрон, смола, кислота и мел - как выжили эти дети
«Это лучше, чем "Во все тяжкие"»: зрители из США поставили «Невскому» 12 из 10 и объяснили, почему детектив с Васильевым круче хитов HBO и Netflix
Такого Сашу Белого никто бы не пожалел: как сложилась жизнь героя Безрукова из «Бригады» на самом деле
Почему сериал «Хрустальный» с Васильевым так называется на самом деле: смысл, который многие не замечали годами
Тест: узнайте военный фильм СССР по зарубежной рецензии – отличить «В бой идут одни "старики"» от других хитов удастся не всем
Вайб «Остаться в живых» и дух Линча: этот хоррор-сериал не зря называют скрытой жемчужиной Prime Video
Пошла по стопам родителей: как выглядит единственная дочь брутального героя сериалов Сергея Маховикова
«Просто бессмысленный» сериал стал №1 у россиян: обогнал даже «Пацанов» – но на RT всего 41% «свежести»
48 млн зрителей за 28 дней: вы могли пропустить самый популярный сериал Netflix 2020 года «Рэтчед» — 8 серий пролетят как один миг
