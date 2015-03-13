Хроника уникального перерождения комика Расселла Брэнда из голливудского селебрити в активиста-левака
Творческий и жизненный путь, проделанный 40-летним Расселлом Брэндом, удивителен. Еще пару лет назад его знали как стэндапера-беспредельщика, скабрезного ведущего церемоний MTV, бойфренда/мужа/бывшего мужа поп-звезды Кэти Перри и весьма однообразного голливудского актера. Брэнд-2015 – совсем другая птица: общественный мыслитель и комментатор, пославший к чертям Голливуд (вместе с Кэти Перри), ведущий язвительного интернет-шоу The Trews, автор подрывного фолианта «Revolution», организатор соцпроектов в пользу обездоленных, энтузиаст перераспределения капитала и беспощадный критик той самой группы однопроцентников, в которую ему посчастливилось войти в прошлых главах собственной судьбы.