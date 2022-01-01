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Куле Вампе, или Кому принадлежит мир?
Куле Вампе, или Кому принадлежит мир?, 1932: актеры и роли
Kuhle Wampe oder: Wem gehört die Welt?
Куле Вампе, или Кому принадлежит мир?
1932 / Германия
6.6
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Куле Вампе, или Кому принадлежит мир?, 1932: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Златан Дудов
Slatan Dudow
В ролях
Герта Тиле
Hertha Thiele
Эрнст Буш
Марта Уолтер
Martha Walter
Адольф Фишер
Adolph Fischer
Лили Шёнборн-Анспах
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