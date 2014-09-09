Мартину под сорок, он в отличной форме, хорош собой и счастлив в браке. Однако счастье – понятие относительное, а кризис среднего возраста – отнюдь не выдумка; против человеческой природы не пойдешь. Очередной уик-энд Мартин решает провести в одиночестве – прихватив палатку, отправляется в лес, к горным ручьям, туда, где воздух пьянит свежестью. Зачем – чтобы укрепить и без того завидное здоровье или в смутной надежде разобраться в себе и окружающих?..

