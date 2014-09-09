Мартину под сорок, он в отличной форме, хорош собой и счастлив в браке. Однако счастье – понятие относительное, а кризис среднего возраста – отнюдь не выдумка; против человеческой природы не пойдешь. Очередной уик-энд Мартин решает провести в одиночестве – прихватив палатку, отправляется в лес, к горным ручьям, туда, где воздух пьянит свежестью. Зачем – чтобы укрепить и без того завидное здоровье или в смутной надежде разобраться в себе и окружающих?..
СтранаНорвегия
Продолжительность1 час 20 минут
Год выпуска2014
Премьера в мире9 сентября 2014
Дата выхода
26 марта 2015
Дания
19 сентября 2014
Норвегия
19 ноября 2015
Португалия
Другие названия
Mot naturen, Out of Nature, In Natura, Magam ura, Mod naturen, Natür Therapy, Ne savā dabā, Prieš gamtą, Protiv prirode, Z natury, Против природы