Постер фильма Против природы
Постер фильма Против природы
Рейтинги
6.9
Оцените
2 постера
Против природы

Mot naturen 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Мартину под сорок, он в отличной форме, хорош собой и счастлив в браке. Однако счастье – понятие относительное, а кризис среднего возраста – отнюдь не выдумка; против человеческой природы не пойдешь. Очередной уик-энд Мартин решает провести в одиночестве – прихватив палатку, отправляется в лес, к горным ручьям, туда, где воздух пьянит свежестью. Зачем – чтобы укрепить и без того завидное здоровье или в смутной надежде разобраться в себе и окружающих?..
Страна Норвегия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 9 сентября 2014
Дата выхода
26 марта 2015 Дания
19 сентября 2014 Норвегия
19 ноября 2015 Португалия
Другие названия
Mot naturen, Out of Nature, In Natura, Magam ura, Mod naturen, Natür Therapy, Ne savā dabā, Prieš gamtą, Protiv prirode, Z natury, Против природы
Режиссер
Оле Гьявер
В ролях
Оле Гьявер
Ребекка Нюстабакк
Марте Магнустоддтир Солем
Сиверт Гьявер Солем
Тронд Петер Штамсе Мюнх
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.9
Оцените 15 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
