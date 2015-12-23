Новичок, 2015

Первая неделя Бенуа в новом колледже не проходит так, как он этого ожидал. Ему доставляет неприятности компашка популярных мальчишек Шарля, и единственные, кто встречают его доброжелательно, это «посредственные ученики». К счастью, есть симпатичная шведка Жоанна, с которой Бенуа начинает дружить, и в которую он влюбляется. Но увы, она постепенно отдаляется, присоединяясь к компании Шарля. По совету своего дяди, Бенуа организовывает вечеринку и приглашает на нее весь класс. Это хорошая возможность стать популярным и вновь сблизиться с Джоанной.