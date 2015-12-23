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Новичок, 2015

2015 / Франция
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Первая неделя Бенуа в новом колледже не проходит так, как он этого ожидал. Ему доставляет неприятности компашка популярных мальчишек Шарля, и единственные, кто встречают его доброжелательно, это «посредственные ученики». К счастью, есть симпатичная шведка Жоанна, с которой Бенуа начинает дружить, и в которую он влюбляется. Но увы, она постепенно отдаляется, присоединяясь к компании Шарля. По совету своего дяди, Бенуа организовывает вечеринку и приглашает на нее весь класс. Это хорошая возможность стать популярным и вновь сблизиться с Джоанной.

6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2015
Премьера в мире 23 декабря 2015
Возраст 6+
Режиссер
Руди Розенберг
В ролях
Рефаил Гренассиа
Джошуа Ракка
Жеральдин Мартино
Макс Бублиль
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Новичок 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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