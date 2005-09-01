Волшебное зеркало, 2005

Отсидев срок за преступление, которого не совершал, Лучано устраивается на работу к Альфреде - владелице роскошного поместья. Лучано не понятно, почему, для этой женщины, со всем ее богатством, дорогими машинами и вечерними платьями, самой заветной мечтой остается увидеть явление Девы Марии. Возможно, в этом виноват профессор Хешель, который рассказал Альфреде, что Пресвятая Богородица была богата. Узнав это, Альфреда не может найти себе места, и все, что ей нужно – задать Деве Марии несколько вопросов. Байа, муж Альфреды, больше внимания уделяет музыке, нежели своей собственной жене. А в это время, подозрительный настройщик фортепьяно, решает воплотить мечту Альфреды в жизнь.

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