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Волшебное зеркало, 2005

2005 / Португалия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
Отсидев срок за преступление, которого не совершал, Лучано устраивается на работу к Альфреде - владелице роскошного поместья. Лучано не понятно, почему, для этой женщины, со всем ее богатством, дорогими машинами и вечерними платьями, самой заветной мечтой остается увидеть явление Девы Марии. Возможно, в этом виноват профессор Хешель, который рассказал Альфреде, что Пресвятая Богородица была богата. Узнав это, Альфреда не может найти себе места, и все, что ей нужно – задать Деве Марии несколько вопросов. Байа, муж Альфреды, больше внимания уделяет музыке, нежели своей собственной жене. А в это время, подозрительный настройщик фортепьяно, решает воплотить мечту Альфреды в жизнь.
5.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 1 сентября 2005
Режиссер
Мануэль де Оливейра
В ролях
Риккардо Трепа
Леонор Силвейра
Дуарте де Алмьейда
Луис Мигуэль Синтра
Изабэль Рут
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Волшебное зеркало 1 постер
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