В ролях
Леонор Силвейра
Дона Ромильда
Mawusi Tulani
Iná Nascimento
Clarissa Kiste
Maria Soares
Carolina Bianchi
Ana Soares
Thaia Perez
Isabel Soares
Agyei Augusto
João Nascimento
Rogério Brito
Antônio Nascimento
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Марко Дутра, Caetano Gotardo
Сценарист
Марко Дутра, Caetano Gotardo
Композитор
Gui Braz, Salloma Salomão
Детали фильма
Страна
Бразилия / Франция
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2020
Премьера онлайн
16 февраля 2021
Премьера в мире
23 февраля 2020
Производство
Bord Cadre Films, Dezenove Som e Imagens, Filmes do Caixote
Другие названия
Todos os Mortos, All the Dead Ones, All die Toten, Mind, aki elment, Svi mrtvi, Toți morții, Tous les Morts, Tüm Ölüler, Wszyscy zmarli, Все мертвецы