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Постер фильма Все мертвецы
5.7
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5.7

Все мертвецы

, 2020
Todos os Mortos
Бразилия, Франция / драма / 18+
Постер фильма Все мертвецы
5.7

В ролях

Леонор Силвейра
Дона Ромильда
Томас Аквино
Томас Аквино
Eduardo
Алайде Коста
Josefina
Mawusi Tulani
Iná Nascimento
Clarissa Kiste
Maria Soares
Carolina Bianchi
Ana Soares
Thaia Perez
Isabel Soares
Agyei Augusto
João Nascimento
Rogério Brito
Antônio Nascimento
Андреа Марки
Carolina
Режиссер Марко Дутра, Caetano Gotardo
Сценарист Марко Дутра, Caetano Gotardo
Композитор Gui Braz, Salloma Salomão
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бразилия / Франция
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 16 февраля 2021
Премьера в мире 23 февраля 2020
Дата выхода
10 декабря 2020 Бразилия
Производство Bord Cadre Films, Dezenove Som e Imagens, Filmes do Caixote
Другие названия
Todos os Mortos, All the Dead Ones, All die Toten, Mind, aki elment, Svi mrtvi, Toți morții, Tous les Morts, Tüm Ölüler, Wszyscy zmarli, Все мертвецы

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 11 голосов
5.8 IMDb

Отзывы о фильме

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