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Призрак Красной Реки
Киноафиша Фильмы Призрак Красной Реки Отзывы о фильме «Призрак Красной Реки»
American Haunting, An Призрак Красной Реки 2005 / Великобритания / Канада / Румыния / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о фильме «Призрак Красной Реки»

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Теперь уже можно с известной долей уверенности утверждать, что все ужасы и кошмары, все кровавые и мистические извращения, демонстрируемые американским кино, сняты по следам реальных событий. «Призрак Красной реки», хоть и не продукт киноиндустрии США (это фильм англо-канадско-румынского производства, поставленный канадцем Кортни Соломоном), тем не менее повествует о далеких теперь уже событиях в сельской глуши штата Теннесси, где, согласно источникам, совершилось единственное убийство человека…

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Def 2 апреля 2015, 12:51
Ужастики смотрю нечасто, и Эмили Роуз не смотрел... Но,честно признаться, было действительно страшно! И ,как высказались,камеру клёво под музычки покрутили и собачка... По сюжету,к сожалению, ничего не понятно :( Одно могу утвеждать - мне было страшно и не только мне. Может, я не циник, и поэтому близко воспринимаю происходящее на экране... Объясните сюжет, если кто понял его :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DEN 2 апреля 2015, 12:51
Rjulf-nj
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DEN 2 апреля 2015, 12:51
Когда-то папаша(Дональд Сазерленд) болея педофелией(так получилось - трудное детство), изнасиловал девочку, остались следы на простыне(от неразделенной любви), которые он скрыл, до поры до времени. Дух девочки(видимо удовлетворенной, но скоропостижно умершей приходит в семью и начинает домогать всех, показывая на средней дочери, как ее любил их папа(в порыве страсти), тем самым намекая и застовляя их понять, какой их папа подонок и Дон-Жуан, чтобы они приняли меры по его отправке на тот свет. Семья долго думала, а дух очень злился и не понимал почему они такие тупые и не могут понять, что их отец самый настоящий негодяй, пока до средней дочери(после прямых подсказок призрака) не дошло, и она не отравила своего папашу. Все просто, достаточно интересно. Педофилы были есть и будут✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DEN 2 апреля 2015, 12:51
Когда-то папаша(Дональд Сазерленд) болея педофелией(так получилось - трудное детство), изнасиловал девочку, остались следы на простыне(от неразделенной любви), которые он скрыл, до поры до времени. Дух девочки(видимо удовлетворенной, но скоропостижно умершей приходит в семью и начинает домогать всех, показывая на средней дочери, как ее любил их папа(в порыве страсти), тем самым намекая и застовляя их понять, какой их папа подонок и Дон-Жуан, чтобы они приняли меры по его отправке на тот свет. Семья долго думала, а дух очень злился и не понимал почему они такие тупые и не могут понять, что их отец самый настоящий негодяй, пока до средней дочери(после прямых подсказок призрака) не дошло, и она не отравила своего папашу. Все просто, достаточно интересно. Педофилы были есть и будут ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
qwer 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень страшный,за счёт эффекта неожиданности и музыки,но сюжет пипец,до сих пор не поняла
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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