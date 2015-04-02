Наша рецензия

Теперь уже можно с известной долей уверенности утверждать, что все ужасы и кошмары, все кровавые и мистические извращения, демонстрируемые американским кино, сняты по следам реальных событий. «Призрак Красной реки», хоть и не продукт киноиндустрии США (это фильм англо-канадско-румынского производства, поставленный канадцем Кортни Соломоном), тем не менее повествует о далеких теперь уже событиях в сельской глуши штата Теннесси, где, согласно источникам, совершилось единственное убийство человека…