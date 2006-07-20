Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Призрак Красной Реки»: Рецензия Киноафиши

«Призрак Красной Реки»: Рецензия Киноафиши

20 июля 2006 00:00
«Призрак Красной Реки»: Рецензия Киноафиши

Теперь уже можно с известной долей уверенности утверждать, что все ужасы и кошмары, все кровавые и мистические извращения, демонстрируемые американским кино, сняты по следам реальных событий. «Призрак Красной реки», хоть и не продукт киноиндустрии США (это фильм англо-канадско-румынского производства, поставленный канадцем Кортни Соломоном), тем не менее повествует о далеких теперь уже событиях в сельской глуши штата Теннесси, где, согласно источникам, совершилось единственное убийство человека привидением, официально признанное американскими властями. Собственно, сама картина, вопреки безбожно и безмерно врущим российским прокатчикам, именуется вовсе никаким не «Призраком Красной реки»: в оригинале опус называется An American Haunting – «Американское наваждение». Ну, что-то вроде American Beauty, только с галереей скелетов в мрачных деревенских шкафах. И это название, помимо того что оно и звучит более завораживающе, и коммерчески перспективнее, имеет очевидный глобальный подтекст: снимать «реальные» (based on a true story) членовредительские эпопеи – настоящее американское наваждение, своего рода одержимость неким призраком, бродящим по Северной Америке и совращающим неокрепшие души разновозрастных подвижников важнейшего из искусств.

Если перейти к деталям, то значительную часть выразительных средств Кортни Соломон, пятью годами ранее дебютировавший экранизацией видеоигры Dungeons & Dragons, позаимствовал из «Экзорциста». Героиня Рейчел Хёрд-Вуд бьется на кровати, взмывает под потолок, издает нечеловеческие утробные вопли, расцарапывая ногтями пол, а в «лирических» промежутках зрительскую психику терзают страшные скрипы, мрачные всхлипы и прочие продукты ангажированного хоррор-штампами звукоизвлечения: то как зверь оно завоет, то заплачет, как дитя, – в полном соответствии с пушкинским рецептом. А пока в пределах отдельно взятого дома густопсовый полтергейст безраздельно глумится над ни в чем не повинным (или, скажем так, вроде бы ни в чем не повинным) семейством, вокруг сгущаются классические знаки тьмы; и когда посреди румынских пейзажей, выбранных режиссером для натурных съемок, возникает черный волк, становится окончательно ясно, что реальные события в штате Теннесси в значительной мере навеяны бессмертным «Дракулой» Брэма Стокера.

Впрочем, ближе к финалу Кортни Соломон, видимо, несколько подустав от готического трюкового карнавала, неожиданно выруливает на территорию, незадолго до того гораздо более продуманно освоенную Джоном Полсоном в «Игре в прятки». Корни ужаса несколько неожиданно трансплантируются в материю внутрисемейных отношений, и вот уже оказывается, что счастливая и благочестивая семья главных героев – на самом деле плод некоего «союза воплощенного зла и воплощенной невинности», притом финальные сюжетные перевороты, уже, судя по всему, обязательные в подобном жанре, до такой степени запутывают происходящее и лишают его всякой логической последовательности, что само существование данного опуса начинает казаться результатом драматургического недоразумения. С другой стороны, мало ли что начинает казаться под безраздельно простершимся совиным крылом американского наваждения…

Vlad Dracula

Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни