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Скандал вокруг персоны Лэнса Армстронга, профессионального велогонщика и семикратного чемпиона Тур де Франс, победившего рак, шокировал весь мир. Некогда герой Америки, а ныне её самое большое разочарование, он, спустя 7 лет слухов и молчания, дал интервью Опре Уинфри, в котором признался, что все его победы стали результатом приёма запрещённых препаратов. Спортсмен во всеуслышание заявил, что с конца 90-х постоянно принимал эритропоэтин, тестостерон и делал переливания крови, благодаря чему…