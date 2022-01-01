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Переправа 2
Переправа 2, 2015: актеры и роли
The Crossing 2
Переправа 2
2015 / Китай / Япония / Корея / США
Трейлер
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Переправа 2, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Ву
John Woo
В ролях
Такэси Канэсиро
Takeshi Kaneshiro
Чжан Цзыи
Ziyi Zhang
Тун Давэй
Tong Dawei
Масами Нагасава
Masami Nagasawa
Фрэнк М. Эхерн
Шан Конг
Shan Cong
Джек Као
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