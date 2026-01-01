Меню
Наваждение
Награды и номинации фильма Наваждение
Награды и номинации фильма Наваждение 2015
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Победитель
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Победитель
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Победитель
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Победитель
Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming
Номинант
Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming
Номинант
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming
Номинант
