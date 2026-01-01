Меню
Киноафиша Фильмы Наваждение Награды и номинации фильма Наваждение

Награды и номинации фильма Наваждение 2015

Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Победитель
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Победитель
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Победитель
Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming
Номинант
 Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Номинант
 Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming
Номинант
